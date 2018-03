Más le vale al Real Zaragoza comenzar marcando para obtener la victoria. Si no es así es hora de preocuparse y de dar casi por perdidos los tres puntos. En lo que llevamos de temporada el conjunto aragonés ha sido incapaz de vencer un partido remontando. Sí que se ha logrado empatar, pero darle la vuelta al marcador, en ningún partido. Ante el Sevilla Atlético se vivió el décimo ejemplo de esta temporada. El filial hispalense se adelantó, al Real Zaragoza se le nublaron las ideas (todavía más de lo que ya estaban) y fue incapaz de poner en verdaderos aprietos al colista. ¿Cosecha? Ninguna.

En el club de los equipos que se han mostrado incapaces de remontar para ganar solamente se encuentran, además del Real Zaragoza, el Lorca, Nástic, Reus y Sporting. El resto de conjuntos, aunque solo sea una vez, ha conseguido ganar tras haber arrancado por detrás en el electrónico.

El Real Zaragoza vive cómodo con espacios y en partidos que permiten que la imaginación de sus hombres más creativos pueda generar buen fútbol. Cuando los rivales se encierran en exceso, el conjunto de Natxo González sufre, no da con la tecla, se muestra excesivamente nervioso, con prisa y termina por no carburar. En Segunda División mantener la portería a cero es oro y, si se comienza perdiendo, los equipos se cierran. Ahí surgen problemas, y no pocos.

De los diez partidos que el equipo blanquillo ha arrancado por debajo en el marcador (pocos comparados con los 19 en los que comenzó marcando primero), el cuadro aragonés solamente ha rascado tres empates (Granada en La Romareda, Sevilla Atlético en la primera vuelta y Real Oviedo en el Carlos Tartiere) y se ha ido de vacío en siete ocasiones, cinco de ellas sin ver portería.

Además no remonta, pero sí le remontan. Primero fue el Lugo en el Anxo Carro el que volteó el resultado tras sobreponerse a un gol de Buff y, en la segunda vuelta, el Real Zaragoza se adelantó en Los Cármenes con un gol de Grippo, pero se volvió a casa de vacío. El mal ya está arraigado en el seno de la entidad blanquilla, ya que en la temporada pasada solamente se remontó un encuentro: el derbi pasado por agua ante el Huesca en El Alcoraz. Urge voltear esta situación... y también los resultados