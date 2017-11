Insuficiente

Ahí le has dado Oscaran, hay gente que piensa que todo va bien que Lalo es un genio y Natxo el Guardiola vitoriano. La semana que viene en Gijon puede ser de traca y la siguiente contra el Cádiz también, yo dije que si de estos tres partidos se sacaban 5 puntos sería perfecto, no hay equipo para más, yo contaba con 3 frente al Reus para ello, así que complicado. El ascenso es imposible desde el principio no hay plantilla y menos entrenador, yo esperaba media tabla para arriba y no sufrir mucho por el descenso. Ese era el objetivo de la fundación y de Lalo, o al menos eso se deduce de sus propias palabras, pero ni eso se le exige al entrenador, en las dos próximas jornadas se verá si caemos al descenso y si es así, yo me pregunto ¿cuál será el objetivo de Lalo?.