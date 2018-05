Los intocables de la reacción

En el Real Zaragoza se encendieron las alarmas tras el encuentro ante el Alcorcón en Santo Domingo. Por aquel entonces, un no tan lejano 3 de febrero, los blanquillos se quedaban a tan solo dos puntos del descenso. El playoff era una quimera, un sueño salvo reacción inmediata que permitiera recortar los diez puntos de desventaja que había con respecto al Lugo, equipo que precisamente era el próximo rival.

Las sensaciones eran negativas a pesar de que en casa el conjunto aragonés comenzaba a espabilar y a ganar. Desde entonces los números son indiscutiblemente mejores. El Real Zaragoza ha conseguido sumar 28 de 36 puntos posibles repartidos en nueve victorias, un empate y dos derrotas.

Muchas son las claves que explican el paso adelante que ha dado el conjunto de Natxo González en todas las facetas. El técnico vitoriano, cuando llegó a la disciplina aragonesa ya avisó de que agrupar todas las piezas, conocerlas y conjuntarlas iba a ser un proceso largo, tedioso y que requería paciencia y tiempo. Cuando nadie pensaba en llegar al playoff, Natxo dijo que se iban a enganchar en algún momento de la temporada a la promoción. Fue poco optimista de hecho, porque la situación a día de hoy es mejor de lo que posiblemente esperaba. Uno de los secretos reside en la estabilidad, en una columna vertebral que apenas tiene cambios.

Solo 17 jugadores de la plantilla han sido titulares durante estos últimos partidos, todos menos Delmás, Ángel Martínez, Alain, Vinícius, Alfaro y Ratón. De ellos, cinco son indiscutibles y piezas fijas e inamovibles del once inicial. Cristian Álvarez, Alberto Benito, Lasure y Borja Iglesias lo han jugado todo desde el once inicial y Eguaras lo mismo. Solamente la sanción ante la Cultural Leonesa apartó del terreno de juego al navarro, uno de los pilares del equipo.

Pocos cambios y descansos

En el resto del once ha habido rotaciones, pero no excesivos. Guti ha sido titular once veces y descansó en el derbi aragonés ante el Huesca. Por su parte, Zapater solamente no ha jugado de inicio ante el Lugo al estar sancionado y en el último partido en Reus por descanso. En total ha sido de la partida desde el comienzo en diez ocasiones, las mismas que Jorge Pombo, que no pudo estar ante el Lorca por acumulación de amonestaciones y se quedó en el banquillo ante el Reus después de estar amagando durante varias jornadas por el bajón en su rendimiento, principalmente a nivel ofensivo.

Por número de titularidades el siguiente en la lista es Perone con siete y Febas con seis. Los dos comenzaron en la buena racha siendo protagonistas, pero han perdido peso específico en el equipo en las últimas jornadas, especialmente el central brasileño, quien incluso se ha quedado en la grada y no está contando para salir de refresco, al contrario que el ilerdense, que a pesar de haber visto cómo jugaba menos y de haberse quedado sin convocar ante la Cultural Leonesa está contando para las segundas partes.

En cuanto a los otros centrales, Verdasca ha salido de inicio cinco veces, cuatro de ellas en los últimos cinco encuentros, aunque anteriormente Natxo le dejó de vacío en seis encuentros consecutivos que le han venido bien para mejorar su rendimiento. Mikel González volvió a adquirir galones por los problemas de Grippo con la sanción ante el Lorca y Huesca y la lesión ante el Rayo y también tiene cinco titularidades.

El resto del plantel de confianza del e vitoriano lo completan Javi Ros, cuyas notables actuaciones le han valido para ser cinco veces titular; Oliver Buff con tres partidos de inicio antes de caer lesionado; Papu, con la misma cifra que el suizo; y Toquero, que apareció por primera vez desde el encuentro en Alcorcón el viernes en Reus.