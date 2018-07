El propio Jeison lo dijo en su presentación con el Real Zaragoza en el Espacio Ambar. «En un año y medio me ha cambiado la vida y gracias a Dios para bien. Estuve a punto de desistir, Leones me dio la oportunidad y ahora el Real Zaragoza me ha dado otra para mi vida como futbolista». Medina estudiaba diseño gráfico en Colombia, su país natal, y llegó el equipo de su ciudad para darle la oportunidad de jugar en la segunda categoría.

Allí se destapó como un goleador y un jugador eléctrico. Y eso que jugó la mayoría de los minutos en la banda. Fue fundamental en el ascenso a la A (Primera División), fue el autor del primer tanto de Leones de Itagüí y consiguió otro tanto más en su estreno en la élite. Se le abrieron las puertas del Real Zaragoza y por ello, por haber estado tan cerca de haber dejado el deporte de su vida, está dispuesto a todo en su primera experiencia lejos de casa.

Jeison apunta alto. Sin rodeos, ni medias tintas: «La idea es anotar más de 20 goles». Es algo que solamente han logrado en el Real Zaragoza 16 jugadores en toda la historia entre Tercera, Segunda y Primera División. Los últimos en la categoría de plata vistiendo la blanquilla fueron Ewerthon, Borja Bastón, Ángel Rodríguez y Borja Iglesias. Ahora el colombiano se marca un ambicioso objetivo personal que casa con el grupal, el más importante y bonito, que no es otro que el ascenso.

La referencia del Cucho / Sus méritos en Colombia le han llevado a firmar por el Real Zaragoza en calidad de cedido por una temporada con posibilidad de ampliar otra más y con opción de compra en otra apuesta de autor de Lalo Arantegui, un jugador joven, con proyección, hambre, desconocido en el mercado español y procedente de una liga con menos prestigio en Sudamérica en comparación con otras como la argentina o la brasileña.

No duda el cafetero en que venir a la entidad aragonesa «es una gran oportunidad para mí y mi familia el venir a este gran club. Estoy muy contento y espero aprovecharla», dijo Medina.

Además, el delantero confesó que no dudó en ningún momento el fichar por la entidad blanquilla: «Siempre me ha gustado el fútbol español y lo veo mucho en Colombia. Cuando me dijeron que tenía la oportunidad de venir al Real Zaragoza no lo dudé en ningún momento y estoy muy contento de estar aquí».

Además contaba con un aliado compatriota y que conoce bien al Zaragoza. Igual que él afrontaba su primera campaña lejos de Colombia y ha sido una de las sensaciones de la Segunda. Tanto que guió a la Sociedad Deportiva Huesca a la Primera División y, por ello, es uno de los espejos en los que se fija.

«Tuve la oportunidad de hablar con el Cucho Hernández días antes de venir. Me habló muy bien del fútbol del Real Zaragoza. Es muy importante tener a un referente como lo fue él en la Segunda División para poder este año llevar al Real Zaragoza a Primera División». Al igual que hizo el Cucho Hernández, Medina espera «poder abrir la puerta a más compañeros que quieran cumplir el mismo sueño que yo».

Delantero o extremo / Jeison Medina se definió a sí mismo como un jugador «fuerte en el juego aéreo, muy rápido y con buenos movimientos y eso me va a ayudar mucho para anotar muchos goles con el Real Zaragoza».

En Leones ha jugado en dos posiciones, que son delantero centro y extremo, siendo esta última en la que más minutos ha disputado. Eso sí, el colombiano avisa de que «mi posición es más delantero». «Me siento muy cómodo ahí y más cerca del área. Soy más importante ahí porque estoy más de cara al gol». Ambicioso y con ganas de comerse las redes en su primera aventura fuera de casa. Y que sean 20 o más veces.