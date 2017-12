«La estabilidad nos está costando más de lo deseado»

El Real Zargagoza disputará en tierras manchegas el primero de los dos asaltos previos al parón invernal. Sendas citas revisten una misma importancia, la de conseguir un puñado de puntos que cierren un 2017 para el olvido y que permitan abrir el año con un horizonte menos opaco. Así lo sabe Natxo González, obligado a pasar página tras la derrota ante el Cádiz. Un resultado que acentuó esa dinámica irregular que está caracterizando al equipo: «Estoy inquieto, de alguna forma no hemos encontrado la estabilidad, nos está costando más de lo esperado», comentó el técnico del conjunto aragonés.

Con una primera vuelta que se acerca a su ocaso, el Real Zaragoza todavía no ha logrado trenzar un cúmulo de resultados positivos que le permita pisar las zonas de privilegio. Ni siguiera durante aquellas jornadas que permaneció siete partidos invicto, con momentos donde su juego recibía halagos más que merecidos. Natxo explicó que parte de esa inestabilidad reside en los pequeños detalles: «Hacemos cosas muy bien, pero los aspectos que no hacemos bien nos penalizan demasiado. Estamos fallando en momentos puntuales o en jugadas aisladas donde tenemos que mejorar. Esto es muy largo».

El Real Zaragoza lleva once puntos en casa y otros once fuera, algo que evidencia la pobre imagen en el feudo zaragozano, y la aceptable salud que atesoran en su condición como visitantes. Tras vencer en El Molinón, la siguiente parada será hoy en el Carlos Belmonte, ante un Albacete que lleva tres meses sin perder en su territorio. «El Albacete está compitiendo muy bien. Desde la llegada de Enrique Martín está haciendo buenos números. Será un partido incómodo, con mucha presión e intensidad, nosotros tenemos que seguir el camino de semanas anteriores. Ante el Cádiz fue como fue, pero no quiere decir que nos saliéramos del camino. Tenemos que seguir en esa línea», explicó el preparador vasco.

Se vacía la enfermería / El equipo zaragozano ha recuperado a todos sus efectivos disponibles para la cita en territorio manchego. Tanto Jorge Pombo como Mikel González superaron sus respectivas lesiones para volver a estar a las órdenes de Natxo. El técnico explicó que el central vasco «está en condiciones para competir. Ha entrenado con el grupo y de la lesión está recuperado. Otra cosa es el ritmo de competición, pero tampoco ha estado parado mucho tiempo».

Gaizka Toquero fue otro de los jugadores que se conservó entre algodones durante toda la semana por sus problemas físicos, incluso se marchó a Vitoria para tratarse las molestias en la rodilla con su médico de confianza. Natxo garantizó que el atacante «siempre podrá sufrir alguna molestia, pero no es nada importante». Por su parte, Giorgi Papunashvili fue examinado ayer por la mañana en la Clínica Quirón y se descartó que sufriera una lesión muscular, con lo que estará disponible para el encuentro que tendrá lugar hoy ante el Albacete Balompié.