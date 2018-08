Lalo Arantegui: «No cambio esta plantilla por ninguna de Segunda»

Tiene en la claridad de ideas y en la contundencia para expresarlas Lalo Arantegui una de sus principales virtudes. Hace unos meses, al final de la primera vuelta del curso pasado, con solo 24 puntos en el casillero, aseveró con firmeza: «El Zaragoza no va a pelear por el descenso, seguro». El equipo hizo un tramo final formidable, acabó tercero y cayó en el playoff. Ayer, cuando se le preguntó por su impresión de la plantilla, fue igual de contundente: «Miedo no le debemos a tener a nadie. No cambio esta plantilla por otra de la categoría, eso lo tengo claro».

El director deportivo lanzó ese mensaje de seguridad tras un verano con solo seis fichajes y con la continuidad en el grupo como premisa, con Idiakez como relevo de Natxo González y con unos parámetros similares a los del curso pasado, con un límite salarial parecido o solo un poco mayor que hace un año, que fue de 5,6 millones, aunque en este verano las indemnizaciones por salidas no han supuesto una tremenda rémora. La meta es pelear por subir y Lalo aseguró: «Nosotros vamos a competir, de eso no va a caber duda. Hay que valorar cada punto. Por quedar terceros el año pasado, no vamos a ir a los campos y vamos a avasallar. Nadie gana fácil en Segunda. No tenemos las armas de otros clubs, vamos a estar seguramente en la misma posición económica del año pasado, pero tenemos otras armas que no disponen los demás, como los 26.000 socios, que es impensable en Segunda, y un equipo con la base del año anterior».

El mercado veraniego llega a su fin el viernes y el Zaragoza solo tiene pendiente la salida de Raí como obligada. Fichajes no habrá más, Buff apunta a quedarse aunque se le haya dicho que tendrá difícil jugar mucho de titular y no se vislumbran movimientos de última hora sobre alguno de los jugadores con cartel de la plantilla (Lasure, Pombo, Papu o Eguaras, que ahora mismo está lesionado). Salvo sorpresa tremenda, no se moverán.

«No habrá más fichajes, damos el mercado por cerrado. Y en salidas veremos, es lo que tiene competir con el mercado abierto. La prioridad es encontrar una a Raí en forma de cesión. Para su progreso es necesario que juegue. Y después puede llegar una salida por sorpresa porque no tenemos constancia del interés de ningún equipo», señaló el director deportivo, que aún así dejó clara su impresión para estos días que quedan de mercado: «No creemos que haya más salidas».

En una plantilla con tanta continuidad en sus efectivos respecto al año pasado lo más difícil era encontrar un relevo a la agigantada figura de Borja Iglesias, que anotó 22 goles y dio seis asistencias para ser clave en un ataque zaragocista del que también se marchó un irrelevante Vinícius. Han llegado Marc Gual, Álvaro Vázquez y Jeison Medina. Es decir, que tres de los seis fichajes han sido en ataque, donde siguen Pombo y el ahora lesionado Toquero. ¿Es suficiente potencial? Lalo tampoco tiene dudas: «Estoy seguro de que tenemos suficiente. Luego, el tiempo dirá. Si digo el año pasado a estas alturas que Borja, que no había jugado en Segunda, iba a ser lo que ha sido... Se convirtió en el mejor delantero de la categoría. Hemos suplido a Borja con tres delanteros ya contrastados en esta Liga. Y a eso le sumas a Jeison Medina, a Toquero cuando esté... Convencido estoy desde luego, pero luego el tiempo pondrá a cada uno en su sitio», sentenció.