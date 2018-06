Lalo confirma los fichajes de Jeison Medina y Aguirre y anuncia el del nigeriano Igbekeme

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Conozco a dos, el colombiano, muy tronquito, todo fuerza pero cero de tecnica y muy poco gol. Al del rayo, un corre bandas que no mejora lo que ya tenemos, y un amigo portuges me ha hablado del nigeriano, y me dice que es todo correr correr pero que con el balon en los pies es muy flojito. Asi que tres medianias con el objetivo ahora si, de evitar el descenso a 2B la temporada que viene, lo mismo que el seudoentrenador que nos ha traido Lalo, que ha picado como un juvenil despues de ofrecerlo a toda la segunda española.