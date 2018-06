Lasure y Guti cuentan con ofertas y el Aris quiere a Ros

El Real Zaragoza tiene mucha tarea avanzada en los despachos en Segunda, donde la plantilla va a tener más cambios de los que se esperaba, empezando por la llegada de Imanol Idiakez, que será oficial esta misma semana, tras salir Natxo González del Zaragoza. El técnico firmará por un año con otro opcional, mientras que ahora mismo son Lasure y Guti los jugadores más cotizados. El lateral ha sido seguido muy de cerca por Eibar, Girona y Espanyol y sería el equipo catalán, con la salida muy probable de Aarón Martín, el más interesado, con una más que previsible oferta por el canterano. Mientras, Guti ha rechazado ya una propuesta del Brujas belga y tiene a varios equipos de Primera, con el Alavés y el Leganés, entre ellos, que están interesados en él.

En principio, es posible que alguno de los futbolistas con más cartel sea traspasado, aunque todos tienen una cláusula que hace estar al Zaragoza tranquilo, con la sartén por el mango. Lasure, Pombo y Delmás están en los seis millones, Eguaras, con contrato hasta 2020 y también cotizado, ronda esa cifra de seis y Guti está en los ocho. Papu tenía 10 millones de cláusula en Segunda pero su renovación con mejora ha supuesto que también se incremente esa cantidad. El georgiano tenía contrato hasta el 2021 y ahora lo firmará hasta el 2022.

También se ha mejorado el contrato de Guti, al que se le ha dado el año opcional que tenía como fijo para que su vínculo acabe en 2022. Una mejora que también se ha ofrecido a Pombo, que acaba en 2020, Lasure y Delmás, que lo hacen en el 2021. Esa negociación está pendiente aún. En todo caso, no aumentarían sus cláusulas de rescisión.

La marcha de Borja, que regresa al Celta y que tendrá que renovar en el club gallego o salir traspasado, está asumida en Segunda y no seguirá Vinícius, por el que no se ejecutarán los dos años de contrato que tenía opcionales. También acaba su cesión Febas, pero tanto el jugador como sus agentes saben del interés del Zaragoza en que siga una temporada más y el futbolista se siente a gusto. La intención del Madrid es que juegue en Primera la próxima temporada, pero no será fácil y, si hay una cesión en Segunda, el Zaragoza parece favorito. No se prevé en este caso un desenlace ni rápido ni sencillo.

Otro que acaba contrato es Javi Ros. Hace un mes se le ofreció una renovación a la baja y el acuerdo era una utopía, con las posiciones más que distanciadas. Sin embargo, Idiakez tuvo al jugador a sus órdenes en el filial de la Real Sociedad y la continuidad en Segunda, además del compromiso del centrocampista, van a hacer que el Zaragoza haga un esfuerzo y mejore la propuesta, algo que sucederá en los próximos días. Eso sí, el centrocampista navarro, que desea quedarse, ya maneja una buena propuesta del Aris de Paco Herrera, aunque él prefiere quedarse aquí, pero no en los parámetros por ahora ofertados por el club.

Cristian Álvarez renovó hasta 2020 al disputar 25 partidos oficiales, pero su salario es bajo, rondando los 120.000 euros, y el portero tiene mercado y cartel. Tenía una oferta de Rosario Central, que rechazó, y posee el fuerte interés de un par de equipos, uno de ellos de Primera. Su continuidad no es nada sencilla en Segunda y tiene una cláusula de salida de medio millón, pero el Zaragoza no lo descarta del todo, aunque tendrá que hacer una mejora del contrato del portero, que se siente muy a gusto en La Romareda, una baza que al menos sí que tiene el club.

Hay jugadores que van a salir seguro, como Ángel, que ya se despidió en las redes sociales ayer confirmando lo que dijo en este diario su agente, Alain y probablemente Alfaro. Mientras, Toquero, de rendimiento irregular y salario elevado, puede también marcharse, lo mismo que Mikel González si tiene una buena oferta del extranjero, aunque con el central sí hay satisfacción por su rendimiento. Ratón, Benito, Delmás, Verdasca, Perone, Grippo, Buff o Zapater continuarán seguro, como la mayoría de los jugadores cotizados, aunque queda dicho que algún traspaso es factible que se dé. Pep Biel pasa a tener contrato del primer equipo y Albert Torras hará la pretemporada y se decidirá después.

JEISON, AGUIRRE, GUAL ... / Lalo tiene atados ya los fichajes del delantero colombiano Jeison Medina, cedido por dos años, y del extremo Diego Aguirre (Rayo), mientras que el ariete Marc Gual está muy avanzado. Llegaría con la carta de libertad. El club está muy interesado en Gonzalo Villar (Mestalla) y buscará un lateral izquierdo, otro delantero y reforzará las posiciones en donde haya alguna salida.