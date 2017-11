Una leyenda en el Reus

Cuatro años en una primera etapa y otros tres en una segunda, donde logró que el Reus llegara por primera vez en su historia a la categoría de plata, dan para muchas vivencias que contar y para un aprendizaje. Natxo González figura con letras de oro en el club reusensense. «Acabamos de cumplir 108 años y él demostró sobradamente ser el mejor técnico de la historia del club», asegura Xavier Llastarri, presidente y que convivió con Naxto en sus dos etapas en el club. Sergi Parés, actual director deportivo, también lo hizo mientras que Olmo fue el capitán del Reus en el curso pasado y sigue con el brazalete.

Llastarri ha sido presidente del Reus 17 temporadas, con una pequeña interrupción de un par de años «que me tomé sabáticos», como él dice. Tuvo primero a Natxo de secretario técnico, después de entrenador en Tercera y, tras pasar el técnico por el Sant Andreu y el Alavés, en las tres temporadas pasadas antes de llegar al Zaragoza. «Cuando coge un equipo lo analiza todo de la mañana a la noche, tiene todo controlado al detalle. Es un entrenador muy fiable, con decisiones claras. No tiene hora para currar. Yo le decía que estaba en el club de sol a sol, le pedía que se fuera a que le diera el aire. Seguro que no ha cambiado», dice Llastarri.

Parés era entrenador del juvenil cuando Natxo era secretario técnico del Reus y, en la última etapa, era su director deportivo con el vitoriano en el banquillo. «En la segunda etapa que estuvo en el club fue muy importante, no solo por el ascenso a Segunda, también porque ayudó a profesionalizar todo, a transformar el club. Nos iba ideal su rol tras la entrada de Joan Oliver como máximo accionista. Es exigente, quiere que las cosas siempre estén perfectas. Los campos, las instalaciones, que los futbolistas sean lo más profesionales posible...», destaca el director deportivo del Reus.

En el club catalán también daba la imagen de seriedad y de marcar las distancias que se ve en el Zaragoza: «A Natxo tienes que conocerlo. Si no te da la confianza y no se abre, es un vinagre. No es de contar chistes», asegura Llastarri, que ha mantenido contacto telefónico estos meses con él y que lo ha visto en alguna visita a Reus, ya que Natxo todavía tiene un piso allí y su hija reside en la ciudad.

«Para mí su principal virtud es la mejora continua, ha crecido como entrenador año a año, con una idea más atractiva y ganando en seguridad. Tiene una apuesta muy clara de juego y sabe cómo llegar a ella. Pero, en una primera fase, sus futbolistas tienen que adaptarse. Aquí también costó. En la 14-15 parecía que al principio al jugador le costaba hasta moverse en el campo por sus automatismos, pero después el equipo jugaba de memoria», relata Parés, que destaca el buen grupo de trabajo que formó con él en el Reus y que está seguro de que el Zaragoza llegará a buen puerto con Natxo a los mandos.

Más seguro se muestra aún si cabe Llastarri. «Yo si va a triunfar en el Zaragoza no lo sé, porque ya sabemos cómo es el fútbol. Aunque no quieras echar a un entrenador, si las cosas no salen y la afición se echa encima... Tienes que decidir y por desgracia siempre es el técnico quien se la carga. De lo que estoy seguro es que si le dejan trabajar va a poner al equipo arriba y en un futuro va a ascenderlo. De eso no tengo duda», sentencia el presidente.

La cultura del esfuerzo

No menos palabras de elogio le dedica Olmo, que fichó procedente del Sabadell en el 2014, al poco de llegar Natxo en su segunda etapa. «Él me llamó para que fuera allí y yo salía de una lesión, pero él me apoyó mucho. Venía de Segunda, bajaba de categoría y pensaba que no iría al Reus a aprender, a crecer como jugador. Me equivoqué. Natxo me inculcó el oficio, ser sensato con uno mismo, esa enseñanza fue vital».

El técnico le designó capitán en el 2016, otra muestra de su confianza hacia él. «A Natxo le gusta mucho trabajar en el día a día, te inculca ese esfuerzo continuo. Le gusta controlar todo, saber qué pasa aquí y allí. Y eso es respetable. No se lleva mal con los jugadores, pero sí quiere crear un respeto en el que se tenga claro que él decide», asevera Olmo.

López Garai, que estuvo a sus órdenes, ha seguido la estela en el Reus del técnico zaragocista. «Jugamos parecido, pero a Natxo fuera de casa le gustaba estar juntos atrás, en la zona 2. A Aritz le gusta atacar, que el delantero presione y adelantar las líneas y que todo el mundo intente robar el balón», concluye Olmo.