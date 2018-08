Marc Gual llega hoy a Zaragoza para firmar su cesión

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Vaya, es lo último que me quedaba por leer. Gente pidiendo a la afición que no se "encariñe" con un jugador. Pues el zaragocismo es muy libre de mostrar su cariño a quien se lo sepa ganar. Borja se ganó el cariño de la afición y asi se lo manifestó aunque todos sabíamos que, de no subir, el Celta se lo iba a llevar, Y la afición se ganó el de Borja. Que de malo hay en ello?