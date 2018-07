Marc Gual, objetivo Boltaña

Todo un ejercicio de paciencia está exigiendo la llegada de Marc Gual. El Zaragoza y el Sevilla siguen últimando la negociación y el delantero badalonés se ejercitó por segundo día consecutivo a las órdenes de Pablo Machín y justo ayer el club andaluz anunció la renovación hasta el 2021 del punta. Ni el jugador ni el Zaragoza dudan en que acabará llegando a La Romareda, pero ahora es factible que se pierda también las primeras sesiones de este curso, que arranca el lunes. El objetivo último es que llegue a Boltoña, cuya concentración está prevista entre el 15 y el 20, cuando de verdad empiece la preparación zaragocista, aunque si puede estar antes mucho mejor.

Por lo pronto, el Sevilla se va el lunes a Benidorm a iniciar su stage y de momento Gual tiene billete en ese autobús. Si no hay cambio de planes, viajará, lo que retrasará su llegada a la capital aragonesa. El Zaragoza y el Sevilla negocian los últimos términos de la cesión y la petición sevillista de incluir una opción de recompra de seis millones, el doble de la opción de compra que el Zaragoza tendrá al final de cada año en caso de ascenso de los dos de cesión de Gual, no debe ser un obstáculo insalvable y apunta a ser incluida también en la operación. Los dos clubs están en el intercambio de documentación con los últimos detalles y con un retraso en la operación por parte de la entidad de Nervión.

El Sevilla, que tiene para la delantera a Muriel, ahora de vacaciones tras disputar con Colombia el Mundial, Ben Yedder y Carlos Fernández, va a firmar uno o dos delanteros y Marc Gual no tiene opciones de quedarse. Y, si no se queda, el Zaragoza es su destino. No hay otra posibilidad y no tiene dudas el ariete, que tiene ya pactadas las condiciones de su llegada a Zaragoza, también del contrato que firmará en el club aragonés en caso de que llegue ese ascenso y se ejecute esa opción de compra por unos 3 millones de euros.

De momento, el Sevilla anunció ayer la renovación del punta, de 22 años, hasta el 2021. Esa renovación fue condición absoluta para autorizar su salida a La Romareda, ya que el club andaluz se negó en redondo a darle la carta de libertad y solo incluir un porcentaje de una futura venta o una opción de compra futura. Gual ya tenía un contrato pactado por cuatro años con el Zaragoza, pero todo giró hacia la cesión como única vía posible. Y esa vía, aunque tarde, va a terminar por darse para que Lalo Arantegui tenga en el Zaragoza a su gran apuesta para reforzar el ataque.

«Estoy muy contento de poder continuar en el club que me ha dado la oportunidad de ser profesional en el fútbol. Esta edad es clave para los jugadores y tengo que demostrar que puedo estar aquí y ser importante», señaló ayer Gual en sus declaraciones tras la renovación.

El Zaragoza, además de Marc Gual, absoluta prioridad para Lalo, tiene previsto fichar a otro delantero. Álvaro Vázquez es casi una quimera por su alto salario, que supera los 1,2 millones de euros brutos. El Espanyol le quiere buscar un destino, pero este apunta al extranjero. Zozulia no ha renovado con el Albacete, aunque sigue sin estar descartada esa continuidad, y se ha hablado con él, pero también es una opción cara por las exigencias del jugador, aunque mucho menos que la de Vázquez. Mientras, Gorka Guruzeta (Bilbao Athletic) gusta mucho, pero el joven delantero va a hacer la pretemporada a las órdenes de Berizzo y después se decidirá si sale cedido.