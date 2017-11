«Más importante ahora es ganar partidos medio a cero que 3-0»

El Zaragoza viaja esta tarde a Valencia para superar el trámite último de la edición de la Copa del Rey 2017-18. En Mestalla tratará de dejar una imagen parecida a la del encuentro de ida, al menos de cubrir el expediente. No está el equipo aragonés para estos tragos, como bien se sabe en la plantilla. Lo admitió ayer Vinícius Araújo, el delantero brasileño que debutó en la Liga con el equipo aragonés el pasado sábado. «Tenemos que pensar primero en el jueves, que es un partido bonito en un gran campo. Trataremos de hacerlo bien, aunque el partido importante es el del domingo. Nosotros tenemos que estar pendientes de la Liga, que es lo más importante para nosotros», dijo el atacante, consciente de que no es tiempo de florituras ni goleadas, sino de sumar victorias: «Ahora es más importante ganar medio a cero que 3-0».

En Mestalla tratará de encontrar el brasileño su primer gol con la camiseta del Zaragoza, en un campo que conoce bien ya que fue el Valencia el club que lo trajo a España en el 2014. «Me motiva jugar en Mestalla. Es un partido diferente, especial, en el que me voy a encontrar a excompañeros. Espero poder hacer un buen partido y marcar», dijo el brasileño, que admitió que puede haber muchas variantes en el once inicial, como ya ocurrió en el partido de ida. «No sé quién va a jugar, pero puede haber cambios y será importante para que sepamos que todos somos importantes, que vamos a hacer falta todos en esta temporada tan larga».

La afición zaragocista ha entrado en estado de decepción después de los últimos resultados de su equipo, que ha quedado alejado de las posiciones altas. «La gente quiere ver al Zaragoza arriba y ganando siempre, pero todos los partidos tienen dificultad, ya sea contra un equipo de arriba o de abajo. Tenemos que ir partido a partido y dando un paso cada vez. El próximo debe ser siempre el más importante. Claro que la gente quiere victorias con goles y buenas actuaciones, pero en estos momentos necesitamos ganar», afirmó el brasileño, que resaltó su partido junto a Borja Iglesias el pasado sábado: «Estoy muy contento por ser titular en la Liga. Me alegró mucho jugar con Borja, un futbolista muy inteligente. Con una mirada ya sabes qué va a hacer, y eso es muy bueno para mí. Siempre hablaba con él en los entrenamientos de que podíamos hacer buenas cosas jugando juntos y creo que los dos hicimos un buen partido, pero no llegó el gol y eso es lo que hay que trabajar».

Vinícius se ha mantenido tranquilo durante los primeros meses de la competición pese a que hasta el pasado sábado no había sido titular ni una sola vez en la Liga, con una participación de minutos escasa, además. «El míster siempre dice que entreno muy bien, con mucha intensidad y mucha alegría. Él siempre ha estado bien conmigo y me ha felicitado por los entrenamientos. Si entrenas bien, haces las cosas bien cuando llegan los partidos; si no estás cuidándote, pierdes la oportunidad. Todos debemos tener la cabeza en el club, por el Zaragoza y por nosotros mismos», explicó el atacante.

«UN PASO ADELANTE»

El empate ante el Reus no gustó en La Romareda, que mostró su protesta a la conclusión del partido. «El resultado no era el que queríamos, pero sabemos que hicimos un buen partido. Jugamos mejor y volvimos a ser el equipo que éramos partidos atrás. Personalmente salí un poco triste por no haber podido sacar los 3 puntos, pero lo importante era cambiar porque sabíamos que no estábamos jugando bien. Sabíamos que teníamos que hacer una buena actuación y fue una pena. Me marché triste por un lado, pero contento porque creo que fue un paso adelante», destacó Vinícius, que insistió en la importancia de la profesionalidad para poder encontrar el éxito. «La plantilla es de mucha calidad y tengo que respetar a todos. Cuando no juegas, hay que trabajar todavía más y no pensar por qué no juegas. Cuando entrenas con la máxima intensidad, la oportunidad llega y tienes que estar preparado para aprovecharla», concluyó el brasileño.