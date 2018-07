«Me impresionó la afición en el partido contra el Numancia»

—¿Cómo se ha encontrado en estos primeros días en su nuevo equipo?

—Muy cómodo. Me he encontrado con gente muy maja y con ganas de ayudarme en todo lo que pueden, incluso los entrenadores, así que ciertamente me estoy sintiendo muy bien en estos primeros días, ojalá todo se mantenga con esas mismas buenas sensaciones toda la temporada.

—No domina el castellano al ser sus primeros días en España. ¿El entrenador habla en inglés con usted?

—Sí. Eso es algo muy importante para mí porque me ayuda a comprender mejor lo que quieren y facilitará mi adaptación mientras voy aprendiendo a hablar en español.

—¿Ha encontrado lo que esperaba cuando decidió fichar por el Zaragoza?

—Sí, más o menos. Desde que llegué se nota que quieren dar facilidad a todos los jugadores, que haya unidad y buen ambiente. Te ayudan en todo lo que pueden.

—¿Ha encontrado algunas diferencias respecto al fútbol portugués en estos primeros días de pretemporada?

—Sí, claro. El fútbol aquí es mucho más táctico y se trabaja mucho, muchísimo, con el balón. Yo creo que eso me beneficia y, además, me gusta. Sí hay diferencias y creo que importantes. En Portugal he estado jugando cuatro años y el trabajo era distinto.

—Nació en Nigeria. ¿Dónde empezó a jugar?

—Jugaba en el colegio, en una academia, en la calle… Pero allí no llegué a ser profesional.

—¿Cómo fue su marcha a Portugal para jugar allí?

—Yo estaba entonces en un buen club en Nigeria y alguien organizó una competición entre varios equipos. Vino gente de Portugal a hacer el scouting y me eligieron para ir al Ribeirao con 18 años.

—¿Cómo ha encajado este cambio brusco en su carrera?

—Soy muy feliz, porque todo ha sido un sueño hecho realidad. Primero pude llegar a jugar en Europa y ahora estoy en el mejor fútbol del mundo.

—¿Habla portugués?

—Poco. Sé que comparte muchas palabras similares con el español, así que espero aprender pronto el idioma, que se me haga más fácil por eso.

—¿Qué sabía del Zaragoza antes de venir?

—Sabía que era un equipo muy grande en España, con historia y que está muy bien organizado. Es una oportunidad para mí y para mi carrera, una gran oportunidad, sin duda.

—¿Qué sabe de su historia?

—Sé que ha ganado títulos europeos y alguno más… Bueno, y muchas Copas.

—¿Sabe cuál es el objetivo del Zaragoza?

—Sé que hay que subir a Primera División tan pronto como sea posible. Voy a hacer todo lo posible por conseguirlo junto a mis compañeros. Pero tenemos que trabajar, ir poco a poco, progresar y al final es posible que lo consigamos.

—¿Ha visto el ambiente que hay en La Romareda?

—Vi el partido del Zaragoza contra el Numancia en el playoff. El comportamiento de la afición fue impresionante durante todo el encuentro. Nunca había vivido una cosa igual en mi vida. Estuve en la grada ese día como uno más, entonces no me conocía nadie, y me impresionó de verdad la gente. Son unos aficionados maravillosos.

—¿Qué clase de jugador es?

—Soy un centrocampista ofensivo, de ida y vuelta, box to box como se dice en Inglaterra. En Portugal jugaba naturalmente en la parte atacante del centro del campo, pero muchas veces cerca de la banda izquierda. Puedo jugar en varias posiciones.

—¿Llega al gol también?

—Sí. La pasada temporada hice cinco goles y las anteriores más o menos lo mismo. Cinco, seis, siete…

—¿Qué hace en su tiempo libre al margen del fútbol?

—Me gusta jugar al ping-pong mucho. Y luego veo muchas películas en casa, sobre todo me gustan las de acción.