«Me quedo con la ambición de ir con todo arriba en el 89»

A Imanol Idiakez le gustó su equipo. Su dominio y su ambición, según sus propias palabas. Quizá por eso al técnico le costaba explicar la primera derrota de la temporada del Real Zaragoza. «Todavía me cuesta explicar la derrota», arrancó su comparecencia postpartido. «Me parece que hemos hecho 70 minutos muy buenos, incluso mejores que en Oviedo, en los que nos ha faltado gol. A pesar del tanto que hemos recibido nos hemos levantado rápido, hemos hecho el empate y hemos encajado el segundo en una contra en el minuto 89 con los dos laterales en el área rival. Ha sido un poco cruel porque el partido no ha sido para perder, para nada», resumió el técnico.

El preparador vasco no criticó el individualismo de Papu que provocó la pérdida que generó el gol de la derrota. «Podía haber buscado atacar el último a su lateral pero ha decidido conducir por dentro y la hemos perdido. No hay que decir nada. Me quedo con la ambición del equipo de ir con todo arriba en el minuto 89. Otro día será gol de Papu o de otro compañero», indicó Idiakez. El entrenador destacó también el dominio de su equipo en el terreno de juego y de la cara mostrada en estos dos partidos de Liga disputados de manera consecutiva fuera de La Romareda.

«Me quedo con que hemos jugado dos partidos fuera de casa y hemos dominado. El Almería ha jugado al contraataque en su casa, algo tendrá que ver con lo que estamos haciendo. Hoy ha marcado Lasure, Alberto (Benito) ha llegado mucho, esa es nuestra idea. Vamos a seguir insistiendo en ella para ser mejores», dijo Idiakez. El dominio aragonés no se tradujo en un bombardeo sobre la meta rival pero es un valor positivo a juicio del técnico. «El Almería tenía un planteamiento claro, dificultarnos, estar cerrados. Han venido a taparnos con dos puntas que venían sobre Ros. Ha habido una de Marc Gual para empujar que era una jugada de lado a lado y un pase de la muerte. No hemos tenido grandes ocasiones pero la sensación de dominio ha sido evidente. Nadie había dominado así al Almería hasta ahora. Luego viene el error que puede pasar por nuestra idea de juego y el gol fuera de casa en el 89 con los dos laterales al ataque».

A Idiakez no le preocupa que Gual aún no se haya estrenado como goleador. «Marc Gual va a meter goles. Y Papu, y Álvaro, y Aguirre, y Soro... no sé si me dejo a alguno de los de arriba. No podemos contratar a Messi, que los hace de tres en tres, tenemos lo que tenemos y estamos muy orgullosos de ellos. Gual marcó 14 goles hace dos años y que nadie tenga duda de que va a marcar muchos goles con el Real Zaragoza», concluyó Idiakez.