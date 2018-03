El Real Zaragoza se estrella contra un colista que lidera todo el partido

Minuto 90+3 FINAL DEL PARTIDO

Minuto 90+2

Minuto 90+1 Sube Cristian al remate

Minuto 90 3 minutos más

Minuto 87 Los chicos de Tevenet dando una auténtica lección de cómo administrar un partido de fútbol. Le ha faltado, por fortuna para el Real Zaragoza, puntería en su más de media docena de ocasiones claras

Minuto 83 Cristian evita el segundo tanto ante un disparo de Mar Gual. Todo provocado por un abuso de Febas, que había perdido el balón en zona de peligro por querer trasladar la pelota hasta el final

Minuto 82 Caro falla en su salida por arriba en un córner y Perone no acierta de cabeza a portería vacía

Minuto 82 Alain quiere percutar por la izquierda con algo de frialdad.

Minuto 80 El Sevilla Atlético se ha retirado a sus aposentos pero no renuncia a nada en el contragolpe fácil del que ahora dispone. El Real Zaragoza aumenta sus pulsaciones pero no su fútbol

Minuto 77 Se va Curro y entra Genaro Rodríguez

Minuto 76 El partido se ha descompuesto con el Real Zaragoza a golpe de corneta y dejando sus espaldas totalmente desnudas para un enemigo que se presenta siempre en superioridad numérica pero sin claridad rematadora. Ida y vuelta en el manicomio

Minuto 73 Primera de Toquero y primer disparo con intención a la portería de Caro. El vasco taconea un pase que obliga al guardameta a emplearse al fondo

Minuto 73 Febas salta del trampolín en el área pero el colegiado no pica.

Minuto 72 Toquero entra por Pombo y Alain por Lasure

Minuto 71 Amarilla para Curro por agarrón a Eguaras. El centrocampista del Real Zaragoza sufriendo como nunca

Minuto 68 Marc Gual destroza en uno para uno la cintura de Perone, pero Cristian, que se lo veía venir, sale como un rayo para interponerse en el camino del delantero

Minuto 66 Perone se atreve como pasador final y entrega un buen centro a Buff, que dispara con poco convencimiento y ángulo a los guantes de Caro

Minuto 64 El Real Zaragoza sigue en su concierto de histerias mientras el Sevilla Atlético toca el violín. La entrada de Febas puede traer luz pero el equipo necesita también a Buff, una mezcla que suele chirriar

Minuto 63 Febas entra por Zapater

Minuto 62 Eteki entra por Olavide

Minuto 61 Lanzamiento torcido de Buff con el empeine que se envenena y se va por poco

Minuto 60 La ansiedad está pasando una factura muy cara al conjunto aragonés, que no estaba preparado para este escenario. Natxo debe buscar soluciones lo antes posible

Minuto 59 Nadie pone pausa contra un filial sevillista que defiende sin apuros su ventaja

Minuto 58 Natxo González tiene muchos problemas, el principal la escasa predisposición de sus jugadores para acompañar a los rivales que se despliegan sin balón en la búsqueda de espacios vacíos. Hay bastante morosidad en el repliegue

Minuto 55 Guti revienta un balón que le había cedido Buff de cabeza. Muy alto su disparo

Minuto 54 Amarilla para Alex Muñoz por pérdida de tiempo

Minuto 52 Un despeje dirigido va a los pies de Boutobba, que se marcha solo desde el centro del campo hacia Cristian con un tirito final muy cruzado cuando todo hacia presagiar el segundo tanto sevillista.

Minuto 51 La Romareda lamenta otro contragolpe cómodo de Curro y Macr Gual, quien no llega al pase de su compañero. El Real Zaragoza, aplatanado, insiste en discurso de la primera mitad

Minuto 49 La segunda parte comienza con la sucesión de fallos en la salida desde atrás, esta vez de Grippo forzado por un balón comprometido por Lasure. Curro se filtra por el centro sin opción al final para armar la pierna

Minuto 48 Buff en su guerra particular lo intenta en solitario hasta perder el balón

Minuto 46 COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

El Sevilla Atlético está jugando con absoluta libertad de movimientos y maniatando al Real Zaragoza con la pelota y la combinación constante como mejores argumentos. El equipo de Tevenet, que ha dispuesto de tres ocasiones claras tras errores defensivos y centrocampistas varios en el pase y en la salida, ha acertado al límite del final del primer tiempo como premio su descaro y serenidad, también a la complacencia de una zaga contemplativa. El conjunto aragonés, con Eguaras tapado, se ha quedado ciego,a lo que ha colaborado un Buff que de titular sigue sin convencer. Ni una sola oportunidad ha tenido el conjunto de Natxo, lento, arrugado y desconocido en relación a sus anteriores partidos en La Romareda. Por el momento, el colista es quien ha dado un golpe en la mesa. La segunda parte se presenta como una auténtica incógnita

Minuto 45 FINAL DE LA PRIMERA PARTE

Minuto 44 Mena avanza sin oposición hacia el área, se prepara el disparo y coloca el balón por encima de Cristian, muy mal colocado. Parálisis general del sistema defensivo zaragocista

Minuto 43 Eguaras se retira con sangre en la nariz

Minuto 41 Pombo se riñe consigo mismo, sin posibilidad de desborde ni de personarse en zonas de interés. Mayor anticipación y tensión del Sevilla Atlético

Minuto 37 Buff mata una contra por la lentitud en la conducción. El helvético, en la sombras del partido

Minuto 36 La caraja del Zaragoza es enorme. Apagado Eguaras por la axfisia táctica, nadie asume el liderazgo y, por lo tanto, se rompe el equipo en dos o más porciones

Minuto 32 El conjunto aragonés gana metros pero todavía sin un escalonamiento ni progresión. Además hay que sumar la cantidad de imprecisiones que está cometiendo, sin entender cómo solucionar la propuesta de su adversario

Minuto 31 Caro sale a los pies de Pombo para despejar un balón largo

Minuto 31 Eguaras es ahora quien pierde el balón y ofrece el disparo a Boutobba en la frontal del área. Primera intervención notable de Cristian para despejar el lanzamiento

Minuto 30 El partido es de patio de colegio y el Real Zaragoza se muestra muy incómodo

Minuto 27 Tarjeta para Eguaras al forzar una falta y reparar así un nuevo error de Perone, que no anda nada fino

Minuto 25 Lasure prfuundiza, centra al área pequeña y Borja llega demasiado forzado pero lo suficiente como para obligar a la intervención de Cero

Minuto 23 Tarjeta amarilla para Christian González por frenar a Pombo con un golpe en el tobillo

Minuto 22 Buff ya ha dejado un par de detalles en el último pase, aunque sin la sufciente eficacia

Minuto 20 El conjunto de Tevenet tiene un punto de inocencia palpable pese al atrevimiento que ha expuesto en estos minutos, pero el Real Zaragoza no consigue establecer un pulso con su mayor experiencia y mejor momento anímico.

Minuto 19 El Real Zaragoza apenas evoluciona por el costado de Lasure, que se ofrece siempre que Eguaras busca un ataque no posicional. Ni Pombo ni Borja Iglesias han dejado huella hasta ahora

Minuto 17 Buff aún no ha llegado al estadio. El suizo, pro el momento, está muy desenchufado, sin ofrecer variedad al ataque zaragocista

Minuto 16 El Sevilla Atlético es el equipo con la peor puntería de Segunda. Lo está demostrando en La Romareda, donde ya ha dispuesto de tres claras ocasiones sin encontrar portería. Aun así, domina el encuentro con serenidad y sin presión alguna

Minuto 11 Boutobba controla a sus anchas viniendo de segunda línea y amenaza con un disparo que acaricia la escuadra de Cristian. Los problemas defensivos continúan y permiten a los andaluces presentarse muy sueltos en el área del portero argentino

Minuto 9 Pombo recoge de espaldas un balón que caía del cielo e intenta un lujo sin visión ni ángulo que pone en aprietos a Caro

Minuto 8 Los jugadores del Real Zaragoza han salido al encuentro bajos de calorías, tomando malas decisiones frente a un rival cómodo y combinativo. Sin complejos los andaluces

Minuto 6 Pájara de nuevo de la defensa zaragocista con error en el pase en zona de peligro que Mar Gual no aprovecha en un pase demasiado largo para Boutobba. El conjunto de Natxo sufriendo en la precisión inicial

Minuto 4 El Sevilla comportándose con naturalidad, como si su posición de colista no fuera consigo y aún tuviera opciones de algo

Minuto 3 Centro apurado de Lasure desde el fondo que muere en el lateral de la red de la portería de Caro, que acompaña la trayectoria de la pelota

Minuto 1 Pérdida de Perone en la salida y contra bien llevada por Mena que finaliza el propio jugador con un disparo en carrera que se ha ido por poco. Error grave del brasileño, dubitativo con el balón y poco contundente cuando estaba dividido

16.00 COMIENZA EL PARTIDO

Minuto de silencio en honor del Magnífico Antonio Pais

15.15 El Sevilla Atlético presenta esta alineación, sin Yan Eteki ni Borja San Emeterio, dos ausencias sorprendentes: Caro; Cristian González, Álex Muñoz, David Carmona, Matos; Fede, Mena, Curro, Olavide, Boutobba y Marc Gual. En el banquillo estarán: Samuel (P.S), Yan Brice, Borja San Emeterio, Cantalapiedra, Genaro, Miguel Martín y Diego García.

ONCE | Está será la disposición inicial del #SevillaAtlético para medirse al Zaragoza en una hora. #VamosSAT pic.twitter.com/spILDq5H50 — Sevilla Atlético y Cantera SFC (@CanteraSFC) 25 de marzo de 2018

15.00 Oliver Buff ha encontrado recompensa a su estupenda segunda parte en Pamplona, donde fue una de las claves de la victoria del equipo aragonés. El suizo ocupará el puesto de Febas en el vértice ofensivo del rombo, recuperando la titularidad después de larga travesía por el desierto del banquillo y de la grada. Había regresado al once en Soria, donde se lesió en la última jugada de la primera parte, tras desaparecer después de la derrota en El Alcoraz. Natxo González apuesta frente al Sevilla Atlético por Cristian Álvarez, Benito, Grippo, Perone, Lasure, Eguaras, Zapater, Guti, Buff, Pombo y Borja Iglesias. En el banquillo se sientan Ratón, Verdasca, Alain, Delmás, Febas, Alfaro y Toquero. El descartado de los 19 citados ha sido Vinícius.

El Real Zaragoza ha llegado a la cima del rascacielos procedente de una barriada del extrarradio de la Liga, cuando se peleaba con la cara manchada por tres puntos que le permitieran huir de las malas calles y ascender socialmente hasta la clase media. Seis victorias consecutivas después, es un equipo que aspira a título nobiliario sin olvidar ni un solo segundo su procedencia, por lo que será improbable que reciba con arrogancia alguna al Sevilla Atlético, colista herido para esta cita por ausencias de todos los colores. Sabe lo que le ha costado ser visible en el mapa del playoff como para colgarse el cartel de favorito aunque enfrente tenga a un adversario de tan poco chicha como el andaluz. Se siente Goliat el conjunto de Natxo González, pero consciente de que para conseguir el séptimo triunfo y anclarse en la zona de playoff, su obligación es partir a la altura de David sin darle la espalda. Si lo logra, las diferencias aflorarán por sí solas en el campo, no sobre el papel.

La espectacular reacción del Real Zaragoza vive esta tarde (16.00) un nuevo capítulo en La Romareda, antigua casa de la beneficiencia y hoy en día plaza militar infranqueable. Ganar se ha convertido en una saludable y feliz costumbre que ha reavivado la llama de la afición, una dinámica que además de provocar una enorme rentabilidad en la clasificación ha inyectado al conjunto aragonés seguridad, ambición y una tremenda progresión colectiva e individual. Ahora juega al fútbol, manda en los encuentros, crea ocasiones, dispone de un plan y su defensa apenas comete errores. Eso sí, trabaja a diario para desoír cualquier canto de sirena porque su crecimiento se ha gestado bastante más en la calidad competitiva y el orden táctico que en el pedigrí de la plantila. La sola tentación de creerse superior podría descabalgarle de su actual y brillante montura.

Las estadísticas oficiales y las previsiones emocionales apuntan a una tarde soleada, a un partido fácil. En estas verdades suele habitar de vez en cuando la mentira o el espejismo. El Sevilla Atlético se presenta con muy mala pinta, es cierto, pero en la rebaja de responsabilidad absoluta ya que el descenso es su inevitable destino, el equipo de Tevenet jugará para jugar, desprendido de tensiones y trufado de chicos que quieren aprovechar escenarios como El Municipal para hacerse notar. No hay peor enemigo que quien no tiene nada que perder, sobre todo en esta Segunda División tan inestable para noble sy plebeyos. Además, los andaluces no son el Lorca, un equipo deprimido que pasó por La Romareda camino del psicoanalista.

Puede que todo quede reducido al primer cuarto de hora, que llegue un gol madrugador del Real Zaragoza y se viva otra jornada apacible, aunque lo más probable es que haya que madurar más tiempo la victoria. Con inteligencia y sin urgencias; con la máxima concentración posible y procurando establecer una jerarquía desde el balón. La única duda en el once habitual es si Natxo seguirá confiando en Febas o dará casaca de titular a Buff para continuar con esta zancada de gigante que sortea con respeto toda piedra en el camino.