La mitad del dinero que reciba el Zaragoza por Rico irá a los convenios con Hacienda y el de acreedores

confio en Lalo, en la base que el cree y que se plante en un NO y si lo quieren que paguen la clausula. Si destrozamos esta base no haremos nada. estos jugadores al cabo de unos años valen el doble, ya esta bien de regalarlos. Me gustaria ver algo de zaragocismo de lasure y ver que no se quiere ir, un jugador que ha salido gracias a este club y en teoria es el suyo debe tener el sueño de llevarlo este año a primera, recuperar el honor, el orgullo y la dignidad que durante tanto tiempo ha desaparecido. Aupa Real Zaragoza!!!