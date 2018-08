Movistar TV ofrecerá todos los partidos del Zaragoza

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No entiendo como un club con 22000 socios/abonados puede tener limitaciones salariales tan es no andalosamente bajas. Me gustaría saber qué compensación económica da Movistar por televisar los partidos. En función de qué criterio compensa.