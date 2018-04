Natxo descarta el ascenso directo porque «nunca lo he contemplado»

Natxo González fue muy tajante a la hora de hablar del ascenso directo. Preguntado sobre si un triunfo en Reus todavía le permitiría acercarse a los dos primeros puestos, el técnico zaragocista fue muy claro: «No». Luego, eso sí, matizó sus palabras y reconoció que «todo puede pasar en el fútbol, pero nunca lo he contemplado y menos ahora». Aún así, el encuentro de esta noche en Reus es de gran importancia igualmente para el ascenso a Primera, aunque sea a través de la promoción.

El entrenador ya advirtió en anteriores ocasiones que «es muy difícil que te acabes consolidando en el playoff», por eso es muy importante, «coger margen y una forma de hacerlo es ganando en Reus porque te pones con 61 puntos a falta de quince y eso ya empieza a sonar bien. Eso te permite coger un cierto margen que te posibilite cometer un error en el futuro», dijo. De todos modos, aseguró que, en caso de sumar los tres puntos ante su exequipo, «no va a ser un margen definitivo ni decisivo», pero «si no vencemos será difícil que este margen lo podamos conseguir en lo que resta de temporada». Aún así, para el técnico no va a ser un partido de importancia capital.

Sobre su regreso a Reus y el duelo en el banquillo con su pupilo López Garai, el vitoriano aseveró que no tiene «nada que demostrar», así como que lógicamente, «es un partido especial porque hace poco estaba ahí y hemos conseguido cosas muy bonitas e históricas que siempre me acompañarán». A partir de ahí, agregó, «intentaremos sumar los tres puntos porque no nos irían nada mal».

A pesar de ser un encuentro emotivo para Natxo González, no podrá sentarse en el banquillo por acumulación de amonestaciones, lo cual «es una situación incómoda para mí, pero un alivio para los jugadores», comentó entre risas. «No puedo entrar al vestuario ni dar charlas, pero lo tendremos preparado antes de llegar al estadio», puntualizó.

Elogios a su exequipo / Sobre el Reus, el actual técnico del Real Zaragoza afirmó que «está haciendo las cosas bien y ha creado una buena base con mucha estabilidad y jugadores que consiguieron el ascenso hace un par de años». «Tiene un portero y una línea defensiva muy consolidados. De medio campo para arriba no ha habido muchos cambios y donde más lo ha hecho ha sido en la zona de creación ya que tiene más componentes, variedad y talento. Ha dado un paso a nivel cualitativo», sentenció.

Para vencer a un equipo que se asemeja mucho al que él creó en las tres temporadas en las que estuvo en el equipo tarraconense en su segunda etapa, Natxo considera que el Real Zaragoza tiene que seguir «con lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, porque los jugadores se están sintiendo cómodos y han adquirido seguridad. Vamos a seguir en esa línea con algunos matices, pero dentro de la misma idea».

En cuanto al desarrollo de partido que espera, el preparador vitoriano augura un duelo en el que los dos equipos se disputen el dominio del esférico. «Ellos van a tener el balón y nosotros también. A partir de ahí veremos quién le saca más rendimiento. Creo que es uno de los mejores equipos en la capacidad para aprovechar la superioridad numérica en la zona de iniciación con su portero, que es de lo mejor con los pies, y tiene una defensa muy asentada con muchos partidos juntos y con seguridad en lo que hacen. A nivel ofensivo debemos tratar de tener el balón e intentar hacer daño», concluyó Natxo González.