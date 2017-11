Natxo: «Estaría satisfecho con no perder y competir bien»

El Real Zaragoza volverá a Mestalla, un encuentro que no se repetía desde septiembre de 2012. Más de cinco años de ausencia que se interrumpirán hoy, aunque bajo un contexto totalmente diferente al de antaño. Natxo González aseveró que la intención del equipo es competir lo mejor posible en casa del segundo clasificado de Primera. La cita no está envuelta de una ilusión desmelenada, ni arroja demasiadas esperanzas por obrar la gesta de acceder a octavos. La verdadera preocupación está en Gijón, en el siguiente compromiso de Liga. Tal y como dijo Natxo, «queremos confirmar nuestra mejoría en El Molinón, lo importante».

Natxo González tratará de dar continuidad en la ciudad del Turia a aquellos aspectos que le agradaron en el partido ante el Reus. Para el técnico, el último empate en casa supuso un punto de inflexión: «Volvimos a recuperar un poco nuestra identidad, los datos del partido nos hacen ser conscientes de que cumplimos con el objetivo que nos habíamos marcado; tuvimos más finalización y llegamos más por banda». Se mejoró en la elaboración y en la fase ofensiva, pero el empate a cero reveló el problema de efectividad que suele tener el equipo. «Nos faltó eficacia en ese último disparo o en esa toma de decisión que nos hubiera dado más posibilidades de generar más», comentó Natxo.

Con la necesidad de afilar la punta de lanza y de poner cemento al bloque defensivo llega el Zaragoza a Mestalla. Una plaza complicada para vencer, y aún más para remontar.

El conjunto entrenado por Marcelino dejó vista para sentencia la eliminatoria tras el 0-2 que lograron en La Romareda, solo un milagro celestial podría fraguar el pase de los blanquillos. Es por eso que Natxo González tiene claras sus intenciones para la contienda: «Me gustaría competir bien y no perder. Tenemos que seguir mostrando la consistencia en defensa del otro día y que habíamos perdido partidos anteriores. Es positivo que nos consolidemos en defensa, ya que luego es más fácil poder atacar». Esa mejora de las prestaciones pasa por rendir en uno de los estadios más complicados del balompié nacional, ante un Valencia que buscará evitar toda complicación ante el Real Zaragoza.

Se quedan en Zaragoza / Natxo González explicó los motivos por los que Borja Iglesias, Gaizka Toquero y Alberto Benito no viajaron a tierras valencianas. El atacante vitoriano padeció unas molestias en su rodilla derecha y no se ejercitó ayer junto al grupo. El entrenador del Real Zaragoza aseguró que «Toquero se quedará para recuperarse plenamente». Lo mismo le sucedió a Borja Iglesias, que tampoco se ejercitó con el resto de sus compañeros y no entró en la lista de convocados para que pueda estar en perfectas condiciones para el partido del próximo domingo ante el Sporting. Una de las bajas que sucedieron a última hora fue Alberto Benito. El lateral derecho sufrió un golpe en el ligamento de su tobillo maltrecho durante la sesión preparatoria del martes. A tenor de esta circunstancia, Natxo prefirió que no forzase su condición física para disputar algunos minutos ante el Valencia. Estas bajas provocarán un nuevo once inédito para jugar en Mestalla.