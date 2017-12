Natxo González: "El punto me sabe a poco, no hemos finalizado todo lo que hemos generado"

El entrenador del Real Zaragoza Natxo González ha comparecido ante los medios tras el empate a cero cosechado ante el Albacete en el Carlos Belmonte y se ha mostrado “muy satisfecho” con el juego mostrado por el equipo, aunque el resultado no haya acompañado. “El punto me sabe a poco porque el plan ha salido, pero no hemos finalizado en gol todo lo que hemos generado”, ha afirmado González.

El técnico vitoriano ha destacado la igualdad vista en la segunda mitad tras un primer tiempo en el que “no hemos materializado las jugadas” y la dificultad que ha supuesto el posicionamiento defensivo del Albacete: “En el segundo tiempo se han equilibrado las cosas y ha sido más difícil; no es un campo fácil, como tampoco lo es atacar a esa defensa, y lo hemos conseguido”.