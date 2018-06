Natxo González: "Hay que hacer un partido igual de maduro e inteligente que en Soria"

El entrenador del Real Zaragoza, "Natxo" González, ha declarado hoy que para lograr superar la primera eliminatoria de ascenso a Primera, cuya vuelta contra el C.D. Numancia se juega mañana en la capital aragonesa, su equipo debe ser "igual de maduro e inteligente" que lo fue en el partido de Soria, especialmente lo segundo.

El técnico zaragocista ha calificado el encuentro contra el conjunto castellano-leonés como "una final" porque "o sigues o te quedas".

A este respecto, ha añadido que su equipo debe afrontar el partido "como uno más", sin mirar el resultado de la ida (1-1) y centrándose en el encuentro únicamente aunque luego, a medida que pasen los minutos, verán en qué situación se encuentran.

También ha explicado que están "a noventa minutos de una final para subir a Primera" y que sus jugadores están responsabilizados de la importancia de lo que hay en juego: "casi nada, para no estar responsabilizados. Ellos ya están viviendo el encuentro de mañana y lo importante entre partido y partido es la recuperación y liberar las cabezas de lo táctico porque no se les puede someter a una excesiva atención. El trabajo del día a día está hecho y hay que desahogarles mentalmente porque por mucho que les diga no me van a hacer ni caso, así que es mejor que disfruten".

El preparador del conjunto maño ha asegurado que pondrá en juego a su mejor equipo, sin reservar a ningún jugador y sin pensar que todavía podrían quedar dos partidos más, precisamente porque es "una final".

Igualmente opina que si el Real Zaragoza sale al césped de La Romareda en la línea que ha mantenido durante la segunda vuelta tiene "muchas posibilidades" de superar la eliminatoria, pero también ha matizado que no tiene "nada que ver" lo que han hecho en la Liga con lo que pueda ocurrir mañana.

"Natxo" González considera que el equipo soriano tiene varias opciones para el partido de mañana tras el empate a un gol de la ida: "que se vengan muy arriba o que esperen para encontrar posibilidades de contrataque y tenemos que estar preparados para cualquier escenario. Ellos saben que tienen que meter gol para tener opciones y el tema es cómo van a intentar provocar eso".

Preguntado por si la euforia que vive la afición zaragocista podría contagiarse al vestuario, el técnico ha reiterado que éste debe ser "maduro e inteligente" y que dentro de estos conceptos se incluye saber actuar como local igual que lo supo hacer como visitante.

"La inteligencia va en ese sentido. Vamos a estar arropados y a tener el apoyo de nuestra gente pero eso también hay que saber gestionarlo", ha advertido.

El casi seguro lleno que vivirá el estadio de La Romareda mañana no sorprende a "Natxo" González porque piensa que es "la magnitud" del Real Zaragoza, de la ciudad y de la afición. A este respecto ha apostillado que está viviendo uno de sus sueños, ver el estadio zaragozano casi lleno en los últimos partidos de Liga, y mañana lleno, y que lo que quiere es vivirlo porque no es muy habitual.

"Seré un privilegiado por estar sentado en el banquillo de La Romareda mañana", ha resaltado el preparador del conjunto aragonés, que ha añadido que "pase lo que pase" en esta fase de ascenso "jamás" le quitará valor a lo que ha hecho el equipo, "ser el tercero de la categoría".