Natxo González pide asilo en Reus

Se fue de un conjunto modesto para fichar por un club histórico en horas bajas, para dotarle de personalidad competitiva, la justa y necesaria en una categoría que suple la sequía de talento con artificiales regadíos tácticos. Natxo González asomaba como el hombre adecuado para imprimir un sello de fiabilidad a un equipo sin pasar por el horno, con una ligera y quebradiza corteza de jugadores con poca experiencia que parecían tener miga... No lo consigue el técnico porque a este pan la falta mucha sal. Demasiada. Después de ver desenvolverse a su exequipo y puesta en tela de juicio su capacidad para liderar un proyecto a corto, largo o medio plazo en el Real Zaragoza, lo lógico es que pida asilo en el Reus, un conjunto que en La Romareda reprodujo casi todos los deseos del técnico: disciplina, control de la situación, sacrificio, orden individual y colectivo; un centro del campo dominador... Tuvo que pasar un mal rato viendo lo que solicita en el rival. Lo que él construyó y ahora es incapaz de reproducir. Eso sí les falta gol a los catalanes, un defecto al que se ha sumado de repente el conjunto aragonés en las dos últimas jornadas, marchito en ataque pese a su desquiciada insistencia.

El entrenador admitió que su plan chirriaba y juntó a Vinícus con Borja en un giro estratégico. También dio la titularidad a Papunashvili, regateador desnortado. Sus grandes apuestas (forzadas) pasaron por el partido sin dejar huella, con el 9 como exclusiva amenaza seria para Edgar Badía. Y recuperó a Eguaras para la causa junto a Zapater sin que se hiciera la luz en una medular plúmbea, de trote cochinero y pase plano por donde Febas fue un alma en pena jugando a la peonza como un niño enrabietado. El Reus, maduro y sereno, estableció las normas del encuentro de principio a fin. Sin contar para nada con el Real Zaragoza, al que rocío de cloroformo para desnudarle de sus pocas virtudes. En la recta final, López Garai puso dos delanteros con la entrada de Lekic para acompañar a Edgar Hernández porque vio que podía ganar, que el Real Zaragoza se arrastraba hacia el abismo después de una hora larga de insustancialidad. Pero el Reus es lo que es. Tampoco le llega para tanto.

¿Hasta cuándo aguntará Natxo? Culpable de inocencia aunque también haya tenido su cuota de responsabilidad en un proceso de formación que no termina de cuajar, el entrenador sigue en el aire. No se le cuestiona por una directiva que calla en la crisis, con una salida a Gijón y una proxima visita del Cádiz en el gris horizonte. Mala señal ese silencio oficial que sólo rompe Lalo Arantegui, el director deportivo, la persona que cree en él de verdad y sin fechas en el calendario. Aquellas bonitas sensaciones a ratos se han transformado en una agonizante travesía por el desierto. El experimento con Vinícius no pasará a la historia y zanjó las dudas de por qué el brasileño se recuesta en el banquillo cada jornada como suplente. Papu, el otro beneficiado del cambio de estilo, repitió que es un futbolista de perfil muy delgado.

El entrenador dijo que sabía el diagnóstico y que tenía la vacuna para mejorar el rendimiento, para reparar la afrenta de Almería con una victoria. Lo que de verdad sabe Natxo, que es una entrenador poco dado al quijotismo, es que dispone de una plantilla que por mucha paciencia y cariño que inviertas no va a estar nunca a la altura de, por ejemplo, la sobriedad del Reus. Tendrá que trabajar en otra dirección, en evitar que no se le desmonte un vestuario poco o nada preparado para pelear por evitar el descenso en caso de caída libre (lleva una triunfo en siete jornadas). Si le dejan, por supuesto. O si no decide refugiarse antes en la embajada del Reus, donde fue feliz antes de embarcarse en esta empresa que anuncia oro cuando en realidad es un fantástico puesto de bisutería.