Natxo huye de cálculos

Ha decidido Natxo González tirar la calculadora muy lejos y centrarse solo en ganar cada uno de los cuatro partidos que restan para firmar el playoff. Y no tiene reparos en dar algún tirón de orejas público a alguno de sus jugadores: «Esta semana he escuchado en alguna rueda de prensa si ser mejor cuartos. No tenemos bastante con clasificarnos para pensar en si ser terceros, cuartos o sextos. No lo entiendo, se me va de mi pensamiento. Tenemos mucho que pelear para poder clasificarnos como para pensar en qué posición», expuso. Y no solo con los puntos o los puestos, también con los rivales, ya que no piensa en cuáles ve más fuertes o peores enemigos: «Me preocupan todos y ninguno. Al final dependemos de nosotros y si hacemos las cosas bien y logramos resultados, estaremos dentro. Esto es una guerra y quedan muchos puntos y sorpresas».

Natxo quiere cerrar cuanto antes el pase para el playoff. Ahora, tras el triunfo del Valladolid y el de Osasuna contra el Oviedo, tiene dos puntos de colchón con el séptimo. Si gana mañana en Cádiz tendrá nada menos que 5 de renta con Osasuna, con 9 por jugarse, y el goalaverage: «Si puede ser clasificarnos en vez de una, dos semanas antes, pues así el corazón lo agradecerá. Es que cualquier partido se te complica, las previsiones o los calendarios valen de poco. Hay que tratar de ganar en Cádiz y, si lo conseguimos, seguro que abrimos algo más la diferencia y a ver en qué condiciones. Y si no lo hacemos se reducirá seguro», aseguró.

Su equipo ha sumado 38 puntos, los mismos que el Sporting, con un partido más, que ayer perdió con el Barça B, y el Rayo Vallecano. Es el mejor de la segunda vuelta. «No está mal. Tenemos una buena nota en esta segunda vuelta, una nota interesante, pero queda la final, que es la decisiva», dijo el técnico, que en su afán por no mirar más allá de la siguiente cita también eludió sentirse favorito en el playoff cuando logre el pase por esa gran segunda vuelta: «No pienso nada de ser favorito. Primero, clasificarnos y después ver en qué condiciones llegamos. Falta un mes y no podemos pensar más allá de Cádiz». En este sentido, no quiso dar por bueno el punto en el Carranza, pero «después el partido determinará si es bueno. Sumar es importante. Si pueden ser los tres, mejor. Si no, pues uno».

Espera el entrenador zaragocista un partido en Cádiz complicado, porque «es un equipo que nos va a presionar mucho y tiene las acciones a balón parado, aspecto en el que son fuertes. Vamos a estar exigidos e incómodos por lo que se juegan. Hay que tener el control del partido con el balón lo máximo posible. Si perdemos la pelota será difícil puntuar allí», indicó con contundencia Natxo, que espera un Cádiz diferente sin Salvi y Álvaro, si bien el segundo tiene bastantes opciones de llegar a tiempo, mientras que Salvi sí es baja segura: «A ellos les obliga a jugar de otra manera si no está ninguno».

PUNTUAR FUERA DE CASA / Al final, solo le concedió Natxo un respiro a su negativa absoluta a acercarse a la calculadora. En sus cuentas mentales para la promoción de ascenso sigue siendo vital sumar algún punto fuera de casa, aunque aún restan dos encuentros en la Romareda, ante el Albacete y el Valladolid en las jornadas 40 y 41. «Con nuestra gente está siendo maravillloso, pero no hay que dejarlo todo a expensas de casa. Y de cara a un playoff futuro hay que mantener ese carácter competitivo fuera y hacerlo bien. Sigo pensando en que vamos a tener que sacar algún punto fuera. Además, en casa tenemos dos partidos consecutivos y no es fácil lograr los seis puntos», dijo, en una línea de prudencia resumida en una frase. ¿Qué supondrá ganar en Cádiz? «Un paso importante», dijo. Así, paso a paso y sin cálculos.