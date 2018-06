Natxo: "Llegamos a la primera eliminatoria con mucha gente y muy enchufada"

Natxo: "Tengo que destacar el compromiso del equipo y su comportamiento hoy. Con jugadores que necesitaban competir. Llegamos a esta primera eliminatoria con mucha gente disponible y enchufada. Será decisivo quien tenga mayor profundidad de jugadores. Son dos semanas con mucha tensión y estrés y vamos a necesitar de todos como se ha dmostrado hoy. Estamos preparados para lo que viene. Hemos equilibrado la posesión contra el Barça B y no hemos encajado, algo importatnte como ejemplo para los partidos fuera".

"Serán eliminatorias bonitas y muy igualadas, La prepararemos lo mejor posible cntra un rival que querrá pasar a la siguiente ronda".

Hemos sido el mejor tercer equipo de la liga aregular y me hace feliz y hace que me siento muy satisfecho. Estos chicos no tienen límites

"Para tener opciones primero hay que hacer un buen resuktado. No podemos dejarnos llevar porm el factor Romareda. Sabemos lo que nos ofrece nustra gente pero necesitamos un resultado positivo enel primer partido. Es peligroos dejarlo todo para el encuentro de vuelta"

"No podemos bajar la intensidad porque ahora no te lo puedes permitir. El Numancia ha estado todo el año ahí y s eha metido en la última jornada. Estarán con un subidón"