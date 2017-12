Natxo mantiene a Borja y Vinícius con la única novedad de Grippo

Minuto 5 Los dos equipos han decidido nadar y guardar la rompa muy al fondo del armario, con las defensas ordenadas y el trabajo del ersto de las líenas para ejkercer la presión en todos los frentes

Minuto 3 El Sporting se ha decidido a tomar la iniciativa con más empuje que toque

Minuto 1 El partido comienza frío, con la posesión conservadora, sin que nadie despegue sinceramente

20.30 COMIENZA EL PARTIDO EN EL MOLINÓN

19.42 El once que presenta Paco Herrera: Mariño; Álex Pérez; Federico Barba; Juan Rodríguez; Isma; Jordi; Álex Bergantiños; Rachid; Michael Santos; Carmona y Rubén García. En la reserva se quedan Whalley, Castro, Scepovic, Quintero, Pablo Pérez, Moi Gómez y Nacho Méndez.

19.33 Natxo González mantiene casi al cien por cien el equipo que empató sin goles contra el Reus con la única novedad en el once de Grippo por el lesionado Mikel González. El técnico apuesta de nuevo por el doble atacante, Borja y Vinícius, y por Papunashivili. Mantiene también a Delmás en la lateral derecho. El Real Zaragoza sale con Cristian Álvarez, Delmás, Verdasca, Grippo, Ángel, Eguaras, Zapater, Febas, Papunashvili, Vinicius y Borja. En el banco están: Ratón, Benito, Valentín, Pombo, Ros, Guti y Toquero. Lasure ha sido el descartado de la lista inicial de 19 jugadores.

Todavía no se ha descolgado lo suficiente el Real Zaragoza de ese balcón que confunde al escalador y al suicida. Se sostiene agarrado sobre un par de dedos y medio cuerpo balancea con el abismo de fondo. Quiere luchar por reunirse con la aristocracia pero se aleja cada vez más de ese círculo. Lejos de ninguna parte, el conjunto aragonés juega en El Molinón (20.30) bastante a la desesperada si pretende regresar al ecuador de la tabla. También con un trozo de soga asomándole por encima del gaznate en el caso de no vencer al Sporting, uno de los grandes favoritos al ascenso que lleva cuatro jornadas consecutivas sin ganar.

El encuentro se disputa entre dos colosos en llamas, con un par de entrenadores, Natxo González y Paco Herrera, que esperan a ser rescatados por sus futbolistas en la azotea de los resultados. En el Real Zaragoza ni se menta la palabra crisis aunque se pasee por los pasillos del club con el parón navideño como fecha límite para una reacción o un cambio en el banquillo. En Gijón son menos amables y Herrera podría salir mal parado hoy mismo de un traspié en casa. Un partido que sin duda dejará víctimas a corto o medio plazo.

El 0-0 contra el Reus frenó el fusilamiento de Cristian Álvarez y ha servido para justificar una nueva dimensión con la incorporación de Vinícus a una delantera monopolizada por Borja Iglesias. El Real Zaragoza ha entrado en el territorio de los consuelos, no en el del fútbol convincente ni fiable para el que se trabaja. No gana, su defensa colectiva resta ocasiones del rival sin aportar seguridad, en el centro del campo tocan muchos sin gran talento y arriba la pegada depende de Borja, quien se ha contagiado de un conjunto con un rumbo inicial que va en la dirección contraria. En el Molinón volverán los fijos en la titularidad después del trámite gris de la Copa frente al Valencia. Verdasca y Grippo en el eje, Eguaras y Zapater a los mandos y Borja Iglesias y es posible que Vinícius en la punta de lanza. La vuelta de los hombres de confianza de Natxo debería suponer una garantía para algo, pero no es así.

El Real Zaragoza necesita sumar tres puntos de una tacada. Sin identidad ni individualidades, sólo le queda comportarse con un espíritu monolítico, de firmeza en la superación haya o no libreto que interpretar. Otro empate a cero sería un marcador bien recibido con veneno en le fondo. Se acentuaría que todo va bien, que el equipo sigue las pautas marcadas. Daría paso a una semana más de complacencia por no haber perdido, por haber avanzado hacia atrás. En el balcón del campeonato, el Real Zaragoza cuelga sin más red que el triunfo sí o si, juegue quien juegue, con independencia del rival y sus glorias o miserias.