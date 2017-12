Natxo: «Tenemos que mejorar en comunicación y liderazgo»

La victoria del Real Zaragoza en El Molinón espantó los males propios de esta Segunda División, aquellos que siempre llegan cuando se produce una concatenación de resultados negativos y sensaciones amargas. Supuso un desahogo en la tabla y en lo anímico, ya que la situación comenzaba a apretar. «Siempre se trabaja mejor con una victoria», comentó Natxo González. Es desde los marcadores favorables cuanto más, y mejor, se puede crecer. Bajo contextos favorables que fomenten el progreso. Aunque, algunas veces, el optimismo propio de la victoria habitúa a ser engañoso. Es por ello que Natxo mantuvo la serenidad y apeló al trabajo: «Nosotros no estamos en una montaña rusa de cuando ganamos es todo fantástico y cuando perdemos todo es horrible. Tratamos de mantener el equilibrio».

Esa estabilidad en los resultados se tiene que cimentar en una mejora progresiva de todas las partes del bloque. Este perfeccionamiento parte desde el análisis, de destripar las debilidades y ofrecer soluciones. El propio Natxo González ejemplificó la mecánica del equipo: «Si me tengo que evaluar del 1 al 10 ahora mismo, ¿qué nota me pondría? Un seis. ¿Y qué me falta para llegar al 10? Pues mejorar en algunos aspectos. Se trata de llevar una dinámica de autoconocimiento y saber cuáles son tus puntos fuertes y débiles». Una mejora de nota requerirá ofrecer soluciones a los problemas ordinarios que afectan al equipo, como la poca fiabilidad como local, o la fragilidad en la retaguardia.

Cualquier objetivo ambicioso en esta categoría pasa por alcanzar la codiciada regularidad defensiva, una de las asignaturas pendientes de este Real Zaragoza. Pese al pobre bagaje defensivo durante el mes de noviembre, con ocho goles en contra en tres partidos, el conjunto aragonés encadena dos encuentros con la portería a cero, aunque siguen siendo comunes los errores individuales que acaban desembocando en oportunidades de gol para los oponentes. «Ante el Sporting nos generaron dos ocasiones con dos saques rápidos de falta, y te generan dos situaciones peligrosas por dos despistes, por estar mal colocados», aseveró Natxo. Estos traspiés le han costado varios puntos a los zaragozanos, necesitados de una mayor fiabilidad atrás: «Tenemos que mejorar también en la comunicación y en el liderazgo dentro del campo», explicó el técnico.

El Cádiz pisará el césped de La Romareda sumergido en una racha triunfal de cinco triunfos seguidos y seis sin encajar gol, algo que suena casi utópico en esta Segunda de alta inestabilidad. Para llegar a este estado tuvieron que solventar una crisis de resultados de grandes dimensiones, donde estuvieron ocho encuentros sin conocer el triunfo. En este espejo tratará mirarse el Real Zaragoza; en el de fortalecerse tras superar un periodo de apuros. «Ellos están en ese flow que les sale todo de cara, llevan una racha muy buena. Son un ejemplo, porque estuvieron en una dinámica muy delicada y ahora atraviesa una dinámica muy buena. Pero todo llega y todo se acaba», comentó Natxo.

No solo hubo turno para analizar el cómputo global del equipo, el entrenador blanquillo examinó de forma minuciosa la situación de algunos futbolistas, como Oliver Buff. El helvético sigue dentro de una línea descendente. Después de encandilar al público durante la pretemporada, y algunos destellos en sus primeros choques, ha terminado por encontrar acomodo en el banquillo. Una postura acrecentada por el sistema con dos puntas: «Es más difícil que pueda entrar. Al final tenemos jugadores arriba que pueden ser más verticales. Oliver ahí no te ofrece esa verticalidad, te da más para jugar por dentro», explicó Natxo.

PAPU Y VINICIUS / Dos piezas que también cuentan con una nota positiva para el técnico vasco han sido Papunashvili y Vinícius: «Papu nos ha dado mucha vida, ha aportado frescura y desequilibrio. Tanto él como Vinícius están siendo jugadores importantes para la mejora que estamos experimentando».

Borja Iglesias fue designado como el mejor jugador del mes de noviembre en Segunda División, una situación que se ha contrapuesto con el rendimiento que ha ofrecido en el césped durante las últimas citas, muy alejado del potencial sobresaliente que atesora. Natxo explicó que «no está a su mejor nivel futbolístico. Ha estado cuatro semanas con molestias tanto en una zona costal como en la semana anterior con molestias en el gemelo que no le han permitido estar cómodo en el día a día». La correción de los pequeños detalles, sumado a una mejora en el nivel de los jugadores, le permitirá al Zaragoza disparar sus aspiraciones, algo que primero pasa por ganar hoy al Cádiz.