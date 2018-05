Una noche aciaga

ESTE ZARAGOZA NO GANA CUANDO TIENE QUE GANAR VEASE RAYO AT SEVILLA REUS CADIZ ASI NO SUBIMOS NATXO NO SABE PLANTEAR LOS PARTIDOS VA POR EL EMPATE Y ESPERA UN GOLITO DE BORJA O QUE PARE TODO CRISTIAN Y ASI NOS VA VIENDO ESTO NO CREO QUE LLEGEMOS A JUGAR LA PROMOCION NO HAY EQUIPO SOLO HAY 2 0 COMO MUXO 3 JUGADORES CON NIVEL EN ESTE EQUIPO SE VIO AYER Y CON EL RAYO Y CON EL GIJON QUE CON 2 GOLES LAS PASAMOS CANUTAS Y AL ZARAGOZA LES METEN 2 GOLES Y EL EQUIPITO DESAPARECE ASI NO SEÑOR NATXO.