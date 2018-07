El nuevo rol de Verdasca

Nadie sabe hoy cuántos mediocentros llegarán enteros al comienzo de la nueva temporada en Segunda División, la que el Zaragoza estrenará entre el 17 y el 20 de agosto en La Romareda frente al Rayo Majadahonda. Faltan Eguaras, Guti y Zapater desde hace días e Imanol Idiakez está reeducando a Diogo Verdasca para que pueda llegar con nociones posicionales ciertas a los primeros encuentros de la campaña. El técnico ya lo utilizó de comodín en varios entrenamientos de Boltaña y en ese puesto se ha desenvuelto en los dos últimos amistosos jugados. «Verdasca es una opción. No es su posición natural, pero es un futbolista con buen pase y condiciones defensivas», explicó recientemente el entrenador, que insistirá con el portugués a la espera de que las próximas semanas le permitan recuperar a los especialistas de esa zona. El luso lo lleva con alegre resignación: «Es una nueva posición para mí. El míster me está probando ahí y yo intento hacerlo bien, dar lo que el equipo necesita. Había jugado muy pocas veces en mi vida en ese puesto».

Las lesiones están ralentizando el ensamblaje del equipo. «Hace más lento el proceso de conocernos», explicó Idiakez, que utiliza los partidos de pretemporada como banco de pruebas porque «cuando empieza la Liga no tienes un minuto para probar nada». En el centro del campo se han dado unas circunstancias que obligan a buscar soluciones. «Estoy probando cosas…». La más llamativa es la de Verdasca, sin duda, que empieza su segunda temporada en el Real Zaragoza: «No esperaba jugar tantos partidos en mi primer año fuera de casa. Esta temporada ya tengo algo de experiencia en Segunda División y soy uno más para ayudar al equipo», dijo el portugués, que va cambiando de rol personal en la plantilla, que se siente más integrado y puede ser definitivo para que el Zaragoza se estructure en las primeras semanas.

Cayeron al final de la pasada Liga con sus respectivas pubalgias Íñigo Eguaras y Raúl Guti, que se perdió los últimos partidos de la competición. El aragonés no llegó al tramo decisivo en pie y el navarro lo hizo renqueante. De tal manera que casi dos meses después ambos continúan con sus procesos de recuperación. Van para tiempo aún, aunque nadie se atreve a concretarles una fecha de vuelta. Esta lesión puede durar un mes, dos o cinco, así que parece poco probable que estos dos futbolistas lleguen en condiciones al comienzo de la competición en poco más de tres semanas.

Más opciones tiene Alberto Zapater, que sufrió una rotura de fibras en el muslo hace un par de semanas y podría volver a entrenarse con el grupo con el tiempo suficiente de llegar en condiciones al debut. De momento, en la zona aparecerán seguro Javi Ros y James Igbekeme, que partirán como titulares ante el Rayo Majadahonda si no hay nuevos imprevistos. La ambición general es asegurarse un buen comienzo de Liga para que el equipo no se vea obligado a hacer el sobreesfuerzo de la campaña anterior, castigado en forma de lesiones para los futbolistas que más kilómetros recorrieron en el rombo que esta vez no lo será tanto con Idiakez. «He jugado siempre ese estilo en el Oporto. Con Natxo González era diferente, con Imanol hacemos más pases, tenemos más profundidad, hay más presión…», concluyó Verdasca, feliz por el inicio de Liga en La Romareda: «Queremos empezar bien, ganar y hacer de La Romareda nuestro fortín».