Opción de 3 millones

Cada dia que pasa me gusta menos esta opcion. El espanyol esta aprovechandose del zaragoza y creo que en todo momento estamos ocupando una posicion debil en la negociación. Se trata de un jugador cuyo valor a lo largo de los ultimos años se ha devaluado. Valia tres millones pero ahora no. Eso deberia plasmarlo el Zaragoza. No puede ser que si subimos tengamos que asumir como gasto obligatorio un pago de 3 millones mas su salario de 1,3 millones absolutamente desproporcionado para este jugador . Hecho que nos condicionaria de forma definitiva en un intento de reforzar el equipo tras un hipotetico ascenso. Es que no hay ningun delantero que no traiga tras de si vagon de carga?