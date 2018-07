Paciencia con el gol

El Real Zaragoza va a tener que esperar un poco más para reforzar su ataque, ya que el club asume que los dos refuerzos que busca para la delantera, uno el conocido de Marc Gual y otro atacante más, no tienen una llegada inminente. El gol, como se vio en el amistoso ante el Tudelano, es una de las asignaturas pendientes de este equipo, mucho más cuando hay que buscar un sustituto para alguien como Borja Iglesias, que la temporada pasada fue un jugador más que decisivo en el conjunto zaragocista, con 22 dianas anotadas.

La prioridad para el ataque es, desde hace muchas semanas, Marc Gual. La cesión del delantero del Sevilla está pactada con el club de Nervión, pero está a la espera de la luz verde de la entidad andaluza, que ha inscrito al ariete para la previa de la Europa League que juega contra el Ujpest húngaro el 26 de julio y el 2 de agosto, si bien en esa lista se pueden hacer cambios hasta 24 horas antes del primer partido.

Con Gual se asume que se va a tener que esperar unos diez días para su llegada, pero es el deseado y no se ha puesto fecha en el Zaragoza para su cesión, de dos temporadas, con opción de compra de tres millones y de seis para el Sevilla de recompra. Pablo Machín, técnico sevillista, tiene en ataque a Ben Yedder y a Muriel, que se incorpora esta semana tras las vacaciones después del Mundial, y el club de Nervión busca uno o dos delanteros (si son dos podría traspasar a Ben Yedder), además de que Carlos Fernández, al que le quedan unas cuatro o cinco semanas de recuperación de una artroscopia, se va a quedar en el primer equipo. Si se cumplen las previsiones, Gual no tiene sitio y va a salir, pero el Sevilla no quiere afrontar la previa de la Europa League con Ben Yedder y con Muriel recién aterrizado de sus vacaciones.

Si todo va conforme a lo previsto y el Sevilla ficha al menos un ariete, la próxima semana puede ser la de la llegada de Marc Gual al Zaragoza. El delantero siempre ha tenido claro que su destino de no seguir en el Sevilla iba a ser La Romareda y es un jugador que le gusta mucho a Lalo Arantegui, director deportivo.

Tampoco es inminente el otro refuerzo para la delantera, donde se han sondeado muchos nombres. Algunos se escaparon, como Longo, fichado por el Huesca, o Zozulia, renovado en el Albacete, otros siguen siendo casi inalcanzables, como Álvaro Vázquez (Espanyol), porque su ficha supera el millón de euros y apunta a salir al extranjero, aunque esa vía no está descartada.

También el Zaragoza ha tanteado a Goka Guruzeta, aunque el canterano del Athletic está haciendo la pretemporada con el primer equipo y hoy viaja a Holanda, hasta el próximo domingo. Una alternativa que gusta mucho a Lalo es Álex Alegría, pero el punta del Betis, tras superar su grave lesión, prioriza jugar en Primera. En todo caso, no es una vía imposible. En segunda lo quieren también el Deportivo o el Sporting. Para ese segundo punta que debe venir también se han mirado jugadores en el extranjero, aunque ahora mismo no se puede asegurar que el ariete que llegue sea seguro de una Liga de fuera de España.

JEISON MEDINA / En el panorama que vive el Zaragoza en su parte ofensiva al menos la recuperación de Jeison Medina de su contractura en el abductor supone una buena noticia, porque al delantero colombiano se le espera para al menos uno de los dos amistosos de esta semana, ante el Teruel el jueves y con el Nástic el sábado. Mientras, a Toquero aún le quedan al menos tres semanas de recuperación de la artroscopia de rodilla a la que fue sometido y el delantero vasco, si se da la opción al final del verano, no es descartable que salga.

De momento, Idiakez está apostando para jugar arriba con Pombo, con Raí, que sube al primer equipo, y con el jugador del Aragón Baselga, además de la opción de Alfaro, al que se le busca una salida. Con el central Álex Muñoz fichado y si llegan dos arietes, el Zaragoza solo estaría pendiente en este mercado de un centrocampista en el caso de que las recuperaciones de Guti y Eguaras se alarguen mucho.