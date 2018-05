El Real Zaragoza tiró de una eficacia que había exhibido a cuentagotas cuando más lo necesitaba, para firmar una victoria clave y contundente por 4-1 ante el Albacete que supone recuperar la cuarta plaza y que el playoff se quede ya solo a tiro de un triunfo, que dada la fortaleza en casa del conjunto zaragocista debe llegar en la final ante el Valladolid, un choque vital y de obligado botín dada la dura pugna por los billetes de la promoción de ascenso y teniendo en cuenta que el Zaragoza acaba la Liga en el feudo del Barça B. Papu, con remates de todo tipo, comandó con sus tres goles un triunfo donde tuvo mucho que ver el buen nivel de Pombo en su retorno al once.

El Zaragoza solo ha dejado de marcar en dos partidos de la segunda vuelta, pero no es menos cierto que no anda sobrado de gol. De hecho, ayer fue la primera vez que anotó más de tres dianas en este curso. Pero, contra un Albacete desconocido por su poca fiabilidad atrás, el equipo de Natxo González fue un martillo pilón en una demostración de pegada de élite que supone una dosis extra de confianza. El Zaragoza tuvo mucha movilidad arriba para desarbolar la nutrida defensa rival y ahí estuvo la clave de un partido donde el Albacete también tuvo sus oportunidades, porque el equipo zaragocista no estuvo bien atrás, con demasiadas dudas, ocultadas, eso sí, por la demostración en el área rival.

El tesoro del fútbol es dominar las áreas y la contundencia en la del enemigo le sirvió para sumar los tres puntos a un Zaragoza de muy mejorada faz con respecto al partido en Cádiz. Con las novedades de Benito, tras superar su lesión, Guti y, sobre todo, Papu y Pombo, el Zaragoza ganó en dinamismo en ataque y no tardó nada en encontrar vías de agua en la zaga del Albacete.

Pombo porfió por un balón que ganó y Borja Iglesias lo aprovechó para irse como una flecha y asistir a Papu, que le pegó con la izquierda y de rosca con una confianza absoluta para poner el primero en el 10. El Zaragoza había hecho lo más difícil, pero no gobernada el partido en la medular ni tenía el control del balón. El Albacete amenazaba con Bela y Zozulia y el segundo, tras una falta de pillo sobre Verdasca que el árbitro no vio, dribló a Mikel e hizo el empate en el 21. Pero el Zaragoza estaba encendido en ataque y no tardó en volver a adelantarse. Lasure congeló el tiempo tras avanzar con decisión y esperó lo justo al dar un gran pase a Pombo para romper la defensa rival. Papu, tras la asistencia del 8, solo tuvo que empujar el balón a bocajarro ante Tomeu Nadal.

De nuevo el gol no sentó demasiado bien al Zaragoza, que se dejó dominar por el Albacete, que creaba peligro por el costado de Benito y en los balones aéreos para Bela y Zozulia, donde ni Mikel ni Verdasca estaban finos. Verdasca despejó con peligro un cabezazo de Bela hasta que el Zaragoza volvió a golpear antes del descanso. Eguaras mandó un buen pase a Pombo y este tuvo la suerte de que su envío diera en Papu para que se le quedara a Zapater. El capitán, que había buscado el balón con fe, definió con precisión milimétrica con el empeine para que al descanso el 3-1 fuera una clara ventaja que tuvo que ratificar Cristian al despejar un disparo peligroso de Morillas.

LA SENTENCIA FINAL

No cambió nada Natxo al descanso y el Zaragoza empezó con un buen disparo de Zapater tras una jugada de Borja. Tomeu Nadal se lució en esa parada y el Albacete seguía sin rendirse. Tenía el balón, llegaba fácil y Zozulia y Bela intimidaban casi siempre. Se repartieron ambos las oportunidades visitantes hasta que fue Bela el que tuvo la mejor tras una dejada de cabeza de su compañero de ataque aprovechando un error de Benito. Cristian Álvarez salvó el gol con una gran parada.

Ya veía claro Natxo que su equipo necesitaba más posesión y controlar el partido y se disponía a sacar a Buff cuando Pombo buscó con fe un balón lejano, se lo arrebató con falta a Chus Herrero y asistió a Papu para que cerrara con su tercera diana su gran tarde justo antes de ser relevado con una ovación tremenda de La Romareda para el georgiano, una apuesta de futuro de la dirección deportiva que crece partido a partido y se revaloriza.

Con 4-1 el pleito ya no existió. Natxo, tras meter a Buff, dio descanso a Eguaras para que jugara Javi Ros y Enrique Martín lo vio tan perdido ya que sacó del césped a Bela y Zozulia por Aridane y Acuña. Aun así, el Albacete tuvo alguna ocasión más y el Zaragoza pudo hacer el quinto, pero Borja pecó esta vez de generoso al querer darle el pase a Pombo. Con Verdasca de lateral y Perone en el eje para contrarrestar la capacidad aérea de su rival acabó el Zaragoza. Y con tres puntos valiosos en el zurrón, claro.

LA FICHA TÉCNICA

Real Zaragoza

Cristian Álvarez 6

Alberto Benito 5

Mikel González 5

Verdasca 5

Lasure 6

Eguaras 6

Guti 5

Zapater 7

Papunashvili 9

Pombo 8

Borjo Iglesias 7

Técnico: Natxo González (7)

Cambios: Buff (5) por Papu (m.57), Javi Ros (4) por Eguaras (m.63) Perone (sc) por Benito (81)

Albacete

Tomeu Nadal 4

Arroyo 4

Gorosito 3

Chus Herrero 3

Gaffoor 3

Morillas 5

Erice 4

De la Hoz 4

Dani Rodríguez 4

Bela 6

Zozulia 6

Técnico: Enrique Martín (4)

Cambios:

Cifuentes (5) por Gaffoor (m.34), Acuña (5) por Bela (63) Aridane (4) por Zozulia (70)

Goles

: 1-0 (m. 10) Papu, a pase de Borja.

1-1 (m. 21) Zozulia, tras recortar a Mikel.

2-1 (m. 27) Papu, a bocajarro.

3-1 (m. 41) Zapater, ante Tomeu Nadal.

4-1 (m. 55) Papu, a pase de Pombo.

Árbitro: Sagués Oscoz (4), C. Vasco.

Tarjetas: Amarilla a Papunashvili, Borja, Mikel González, Erice y Dani Rodríguez.

Incidencias: 23.900 espectadores.