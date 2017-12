El peor Zaragoza del siglo

No ha habido vacaciones de Navidad peores, al menos no las recuerda ningún zaragocista que hoy en día tenga menos de 75 años. Este Zaragoza, el peor del siglo XXI, no llegaba a este periodo en un momento tan desolador como el actual desde 1948, la última vez que pisó Tercera División. Nada se parece este club a aquel que aún no había recogido momentos de gloria ni crecido al ritmo de su buen fútbol. Se diría que el equipo actual tiene más obligaciones, tantas como necesidades, y que solo se asemeja al citado de los primeros tiempos franquistas en el lastre producido por su deuda. A partir de ahí, no se encuentra un conjunto tan defectuoso. De los 69 años posteriores, 55 los ha pasado en Primera y 14 en Segunda, de los que cinco corresponden a la etapa actual. Nunca, ni ahora ni antes, estuvo tan lejos de volver a su sitio. Bien al contrario, desde aquel negro 48, siempre ascendió o estuvo peleando entre los primeros cuando tuvo la fatalidad de jugar en la categoría segunda.

Así las cosas, no aguanta comparación con casi ningún Zaragoza de la historia. Ni siquiera se encuentra un momento peor en las últimas temporadas, estas en las que se ha ido deteriorando con sonrojante naturalidad. Hoy en día juega normalmente mal, pero asegura que su futuro será fantástico. Ha envuelto en palabras las fugaces sensaciones con las que ha conformado su adulterada realidad. La ficción terminó hace un par de meses, aunque extrañamente su entrenador aguante en pie con los peores datos de la presente centuria. Ahí van: después de 20 jornadas, ha perdido más partidos (7) de los que ha ganado (5), lleva más goles en contra (25) que a favor (22) y está a solo 3 puntos del descenso.

El destrozo no es un hecho casual. El Zaragoza lleva un decenio peleando contra su peor historia. El ciclo del inefable Agapito degeneró en una deuda con consecuencias de Segunda que no se saben saldar deportivamente. Por eso desde que bajó por última vez pierde más partidos (69) de los que gana (66) y empata más o menos los mismos (65). Dice su entrenador que no se acostumbra a esta ciudad de contrastes, por aquello de que en Zaragoza todo es blanco o es negro. Vamos, lo que ha sido toda la vida. En la escala en la que nunca se ha movido, desde luego, es en estos grises que se han llevado cualquier rastro de fútbol a la par que ocho entrenadores. Todo en menos de un quinquenio.

Echando la vista atrás, todos los técnico cayeron llevando mejores números que el actual, todos. Tomando las cifras de las temporadas en Segunda del presente siglo, se aprecia fácilmente cómo ha destruido su verdad año a año. Estos puntos sumaba en sus últimos seis pasos por Segunda cuando se habían jugado las primeras 20 jornadas del torneo: 2002 (35), 2008 (33), 2013 (29), 2014 (28), 2015 (28) y 2016 (27). Ahora solo ha alcanzado 23, con un ritmo alarmante que le llevaría hasta los 48 puntos a final de temporada. Sobra decir que tal cifra le conduciría a la tercera categoría del fútbol español 70 años después.

No hay dudas entonces de que el zaragocismo está viviendo a un momento histórico. Está asistiendo en directo al peor Zaragoza de los últimos siete decenios. Ni el de Paco Flores, ni el de Marcelino, ni el de Paco Herrera, ni el de Víctor Muñoz, ni el de Popovic, ni el de Carreras, ni el de Luis Milla, ni el de Agné, ni el de Láinez, por hablar del último quinquenio, fueron peores que el actual. Y nunca ha estado tan lejos de hacer honor a su historia y escudo. Ni ha pisado los diez primeros puestos ni parece que vaya a hacerlo. Bien al contrario, hoy está a 13 puntos del ascenso directo y a tiro de empezar la segunda vuelta en zona de descenso. Sin duda, el peor Zaragoza del siglo.