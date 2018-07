Primera doble sesión del verano con James, pero sin Delmás

me alegra y me ilusiona leer y oir a los medios de comunicación y al entorno del club tan optimistas con el equipo cuando ya ha comenzado la tan importante y necesario pretemporada y faltan los tres pilares de un equipo : el central de jerarquía (ya no está Mikel y los que han quedado todavía no tienen ese nivel), el creador de juego (Egüarás está entre algodones con una lesión muy incómoda e imprevisible, si pasan jornadas sin entrenar, el que es jugador que tarda en coger ritmo, veremos para cuando estará al 100%, para comenzar la temporada no creo) y por último el que meta los goles..dice Lalo ..un central y un delantero para cerrar la plantilla....hablan de Gual? un chavalin sin experiencia para responsable de los goles??????, lo dicho, hay que tirar de fé y optimismo.