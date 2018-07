Primera y única prueba del Real Zaragoza ante un Segunda

El Real Zaragoza tendrá esta tarde su primer y único partido de preparación ante un rival de la misma categoría. Los blanquillos se enfrentarán al Nástic de Tarragona a las 20.30 horas en el Nou Estadi en la X edición del Trofeo Ciudad de Tarragona. Los de Idiakez tuvieron el jueves su tercer amistoso ante el Teruel en Pinilla. El conjunto de la capital del Ebro se impuso por 1-2 con goles de Jeison Medina y Soro, pero no se libró de sufrir.

El partido no tuvo mucho brillo aunque destacaron algunos futbolistas blanquillos. El jugador del filial Albert Torras ocupó la posición de Íñigo Eguaras, donde venía actuando en pretemporada Verdasca, dejando muy buenas sensaciones sobre el verde. Otro de los destacados del encuentro fue Pep Biel. El balear firmó un buen encuentro y destacó por su juego entre líneas y su asociación con los compañeros.

Algunos futbolistas que no contaron con minutos en Pinilla jugarán en Tarragona. Delmás ya ha superado las molestias por el golpe que sufrió en el entreno del miércoles y Cristian Álvarez, Javi Ros y Pombo participarán seguro en el encuentro de esta tarde. Idiakez, sin embargo, sigue pendiente de la enfermería. Eguaras y Guti continúan con sus respectivas pubalgias, el capitán zaragocista, Alberto Zapater, Papu y el canterano Daniel Lasure también faltarán a la cita. En el partido del jueves ante el Teruel hubo dos jugadores importantes que no participaron: Pombo y Javi Ros. Imanol Idiakez explicó su ausencia: «Los dos tenían una pequeña molestia y siendo que ahora jugamos ante un equipo de Segunda División, decidimos que no participasen», aseveró.

LAVADO DE CARA

El Nástic de Tarragona ha sufrido muchos cambios desde la pasada campaña. En el capítulo de incorporaciones han llegado dos delanteros: el veterano de 34 años Manu del Moral, que la pasada campaña marcó 9 goles en el Numancia, y Luis Suárez, ariete de 20 años que arribó al club catalán cedido por el Watford inglés y que el pasado miércoles anotó los dos goles de la victoria del Nástic por 1-2 ante el Valencia Mestalla. También regresó Rocha, centrocampista de 33 años, que militó en el club en la temporada 2014-2015.

En las bajas destacan las de Xavi Molina, Tejera, Jean Luc y Álvaro Vázquez. Molina acumulaba cinco temporadas en el equipo, pero no renovó. Sergio Tejera también abandonó a comienzos de verano la entidad tarraconense, rumbo al Oviedo, después de tres temporadas. Jean Luc se marchó tras cinco cursos y el delantero Álvaro Vázquez, por el que se ha interesado el Real Zaragoza, regresó al Espanyol tras su cesión. El técnico José Antonio Gordillo podrá contar con todos los jugadores de la primera plantilla para el choque de esta tarde.