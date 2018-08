Por la puerta grande

Gran fichaje Alex Muñoz. Me está gustando mucho este chaval, da seguridad a la zona defensiva, va bien de cabeza, no se complica la vida y saca el balón bastante bien. No se le ven fallos peligrosos tipo Verdasca. Y además es un jugador en propiedad. A ver si se recuperan los lesionados porque este año tenemos mejor equipo que el pasado. Mi once titular sería Cristian en la portería, Benito y Lasure en los laterales, Alex Suárez y Grippo de centrales con Eguarás por delante de la defensa, flanqueado por Zapater y Javi Ros, James Igbekeme en la punta del rombo y Marc Gual y Álvaro Vázquez en la delantera. Quizás Pompo pueda entrar por James. Y aun quedarían Papu, Toquero, Soro, Perone, Verdasca, Delmás, Guti... Buen equipo sin duda. Este año si!!!