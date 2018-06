Punto de partida de un adiós

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Hombre Bond! es que esto ha servido para que la afición no sea tan pardilla" en el futuro, y nos demos cuenta que, cuando hay que criticar a un entrenador o jugador en un momento determinado, hay que hacerlo, y cuando hay que alabar a alguien , pues igual. Media temporada para acertar con un once no dice mucho bueno de un entrenador.