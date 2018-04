Punto de premio

El empate del Real Zaragoza en Reus tiene muchos cristales para mirarlo y la valoración puede ser subjetiva. Sin embargo, el punto obtenido supone sumar en el camino del playoff y, visto el global del encuentro, es un premio porque el equipo zaragocista, que comenzó bien el choque, fue perdiendo fuelle para pegar un gran bajón tras el descanso. Se sostuvo en varias paradas de Cristian Álvarez para que el gol de Toquero en la primera mitad solo tuviera la respuesta del anotado por Lekic nada más comenzar una segunda parte donde el Reus tuvo más el balón y fue superior a un Zaragoza que dejó pasar los minutos al final valorando que esas tablas en un campo tan complicado eran un buen resultado, siempre que se gane al Sporting en casa. Sí, el playoff pasa por La Romareda, por los tres partidos que le restan en su feudo.

De momento, ese punto le vale para ser cuarto a la espera de que se dispute el resto de una jornada repleta de duelos vitales y también sirve para constatar que el ascenso directo es una quimera, algo ya asumido. En Reus solo han ganado el Rayo y el Lugo y, viendo al equipo reusense, se entiende bien el porqué. Fue creciendo el conjunto catalán en el partido y acabó por ser superior a un Zaragoza donde Natxo, en su retorno a la que fue su casa y desde la grada, y su segundo, Bernardo Tapia, no encontraron soluciones para acabar con la mejoría de un Reus que, con López Garai, es tan buen bloque o mejor que lo era con su maestro, con el ahora técnico zaragocista.

Con Toquero en ataque y Javi Ros en el medio como novedades el Zaragoza arrancó mejor en el partido, con una buena presión sobre el rival y cortando bien las vías de creación del conjunto local. Arriba, la movilidad de Toquero, Borja y Papu generaba desequilibrios y nervios en el Reus. Bien situado sobre el césped, el equipo zaragocista empezó a llegar con peligro y dio el primer golpe en una buena salida desde atrás de Verdasca. Borja, de tacón, le devolvió la pared y el disparo del portugués lo despejó Badía y fue al palo para que Toquero remachara a gol. Era el primero que encajaba el Reus en su feudo desde el 13 de enero.

Borja, tras una prolongación de cabeza de Toquero, muy activo, examinó de nuevo a Badía, que dio una buena respuesta. El Reus solo creaba peligro a través de la estrategia a balón parado, con Lekic como referente, y en los escarceos de Yoda y el partido parecía bien gobernado por el conjunto zaragocista.

Sin embargo, el Reus empezó a exhibir otras armas. Vítor Silva comenzó a acumular balón mientras Ros y Guti menguaban a pasos agigantados y Eguaras no se encontraba. Cristian Álvarez sacó la primera buena parada a tiro de Fran Carbiá tras un buen pase de Lekic y, antes del descanso, el meta argentino hizo una buena intervención a tiro de Yoda tras un pase de Miramón con Mikel y Benito demasiado despistados.

La recta final de la primera mitad ya abrió un nuevo escenario que se confirmó tras el descanso. Con la lluvia de invitada, el Reus salió mucho más enchufado y la banda de Lasure se convirtió en el agujero zaragocista.

Un buen pase de Yoda delante del canterano acabó en Miramón, que aprovechó la blandura de Guti para mandar un centro al corazón del área que Lekic cabeceó a la red, un gol nada más arrancar el segundo acto que dejó noqueado al Zaragoza. El serbio, una amenaza aérea, era un quebradero bestial para Mikel, mientras Miramón aprovechaba el carril derecho para llegar con Yoda y generar superioridad con Lasure. Por ahí, llegó otro remate de Lekic, que se fue fuera.

El Zaragoza no daba señales de vida, sin balón y sin intensidad, y solo Papu ofreció una tímida amenaza en un disparo lejano. Hacían falta cambios y Natxo tardó demasiado en hacerlos. Y no acertó. Retiró a Toquero para dar sitio a Febas y el equipo no mejoró arriba, con Papu como pareja de un Borja que ya estaba bien controlado por Olmo.

El partido se niveló con el paso de los minutos y López Garai apostó por Haro y Carbonell para afilar algo el ataque mientras Zapater trató con su salida de dar más empaque a la medular, sin mucho éxito. De hecho, el tramo final trajo más ocasiones para el Reus. Haro y Lekic no acertaron tras otro buen envío de Miramón y Cristian Álvarez exhibió otra parada a remate de Haro. Atienza, en un córner, tuvo también la oportunidad de marcar mientras el Zaragoza, con la salida de Pombo, quería tener lo que no había tenido en la mayor parte de la segunda mitad, el balón, para firmar el empate. Lo logró. Un punto es un punto y hay que hacerlo valioso ganando al Sporting. Las 5 últimas jornadas que empiezan ahora exigen calculadora. El Zaragoza ya la sacó en Reus.

Reus Deportiu

Edgar Badía 6

Miramón 7

Olmo 6

Atienza 5

Álex Menéndez 5

Gus Ledes 5

Juan Domínguez 5

Vítor Silva 6

Yoda 6

Fran Carbiá 4

Lekic 6

Técnico: A. López Garai (5)

Cambios: Haro (5) por Carbiá (m.61), Carbonell (5) por Vítor Silva (m.78) Edgar Hernández (sc) por Lekic (91)

Real Zaragoza

Cristian Álvarez 8

Alberto Benito 4

Mikel González 4

Verdasca 6

Lasure 3

Eguaras 4

Javi Ros 4

Guti 3

Papunashvili 5

Toquero 6

Borja Iglesias 5

Técnico: Natxo González (4)

Cambios:

Febas (4) por Toquero (m.65), Zapater (4) por Ros (75) Pombo (sc) por Papu (88)

0-1 (m. 20) Toquero, tras un rechace del palo a tiro de Verdasca.

1-1 (m. 46) Lekic, de cabeza en un buen centro de Miramón.

Árbitro: Cuadra Fernández (5) C. Balear.

Tarjetas: Sin amarillas.

Incidencias: 3.280 espectadores, con cerca de 800 zaragocistas. Lluvia durante la segunda parte del choque.