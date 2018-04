El Rayo-Real Zaragoza narrado por la peña zaragocista de La Almozara

El Real Zaragoza cae con errores ante un rayo enchufado (2-1). Isabel y Emilio hacen su análisis personal. "Natxo tiene que ser un coach, no puede castigar a los jugadores y tiene que ver por su estado de ánimo", añade Emilio.

MINUTO 92: FINAL DEL PARTIDO. Sensación agria en la Peña del Almozara. "Nos lo hemos pasado bien y eso es lo importante". "Llevábamos de nuevo ocho, algo tenía que fallar. No hay nada perdido, hay que pelear hasta el final", argumenta la peña.

MINUTO 88: ¡¡¡GOL DE PAPU¡¡¡ La peña enloquece: "Zapater dame un gol", suena de fondo. Los cánticos y el estrés se convierten en protagonistas y los peñistas no dejan de morderse las uñas ante la posibilidad de llevarse un punto de Vallecas.

MINUTO 80: "Por fin se mueve el banquillo". Febas sale por Javi Ros y estas son las impresiones de Ismael Tornos, presidente de la peña:

El presidente de @PAlmozara Ismael comenta el cambio de Febas. pic.twitter.com/cYSeKDQNDr — Periódico de Aragón (@periodicoaragon) 15 de abril de 2018

MINUTO 73: La alegría y el ambiente festivo se ha teñido de desilusión. "Siempre nos quedará La Romareda", argumenta Juan.

Caras de preocupación y resignación de los peñistas ante el 2-0 de Trejo #RayoRealZaragoza pic.twitter.com/5PpsmOUTFG — Periódico de Aragón (@periodicoaragon) 15 de abril de 2018

MINUTO 70: "Saca a Toquero y al Papu y te lo revolucionan todo, sea para bien o para mal", afirma Isabel. Natxo da entrada al Papu y retira a Eguraras

MINUTO 67: "Vaya regalo, como puedes hacer ese". "Con ese paso lo han dejado vendido". La emoción se convierte en resignación con el 2-0 de Trejo. "Los cambios, por favor", reclaman.

MINUTO 64: "Sacad a Delmás" "Vamos a por el 2-3 que dice Fernando", argumenta Isabel. Los ánimos no decaen. "Hemos sufrido mucho".

MINUTO 60: GOL DE RAÚL DE TOMÁS. El Rayo se anima pero los ánimos no falatan: "Que falta media hora todavía media hora, no nos podemos venir abajo". Otros ven a Perone como uno de los causantes del tanto. "Qué mal ha estado", argumentan. Los cambios son reclamados: "Que no esperen hasta el minuto 80 como siempre, tiene que mover el banquillo ya".

MINUTO 57: "El gol de Pombo se paga a una jarra, el de Pombo a dos y el de Guti, barra libre", comenta Juan segundos después de que el canterano Guti la haya tenido para el Real Zaragoza.

MINUTO 55: "El partido está para Toquero", "Papu puede revolucionar el encuentro". Los peñistas de la peña La Almozara reclaman cambios para desenredar un encuentro algo descafeinado.

MINUTO 51: 0-2, -0-1, goles en el ochenta. Multitud de opiniones en los primeros compases de la segunda mitad. "Aún es pronto, pero hoy se gana fijo. Se ve que están controlando el juego", comenta Ramón.

MINUTO 48: "He cerrado la Casa de Bertín para venir a ver el partido", comenta Juan Ríos, gerente del establecimiento.

ARRANCA LA SEGUNDA MITAD

Descanso: Hugo, uno de los más pequeños de la Peña de La Almozara y futuro periodista, lo tiene claro: "Si Toquero sale, estoy convencido de que marca", afirma. En la fotografía nos muestra su última portada, con las inundaciones del Ebro en la capital aragonesa.

FINALIZA LA PRIMERA MITAD

MINUTO 47:

- "Para ir segundo, ya me contarás lo que está haciendo el Rayo", argumenta un peñista

- "Mira ayer la Cultural, 3-2, esto es Segunda", le responde otro

MINUTO 45: "Con lo de Grippo yo me esperaba cinco", sostienen. 3 minutos más para el fin de la primera mitad

MINUTO 43: "El partido está para Febas y Papu", comenta uno de los peñistas

MINUTO 40: "Ya va, ya va, así tiene que estar siempre". Los peñistas saltan de los asientos ante el pase filtrado a Borja Iglesias. "Alé, alé Real Zaragoza, esto está hecho". Las últimas internadas han emocionado a una peña que ya solo piensa en la victoria.

MINUTO 37: "Hay miedo, hay mucho miedo". Es la opinión general cada vez que Borja Iglesias trabaja en tareas ofensivas. El gol del `panda' se reclama.

MINUTO 35: "Subiremos a Primera, subiremos otra vez", entonan los peñistas.

MINUTO 33: "Pero como puede rematar el solo sin ninguno problema", afirman ante el tiro de Álex Moreno.

MINUTO 26: "Este árbitro lo han drogado", "vaya piscinazo", "la reina del teatro" . Parece que el colegiado ha hecho caso a los peñistas. Amarilla para Óscar Trejo.

MINUTO 25 Aplauso de oro ante la salida de Grippo. Entra Perone.

MINUTO 24: "Vamos, fiera" ante el tímido tiro a la portería defendida con Cristian Álvarez. Los aficionados le tienen estima a Cristian Álvarez

MINUTO 21: El Real Zaragoza se ha recuperado del susto de De Tomás. "Menos mal que ha sido un efecto óptico", ha comentado Isabel, cuando ya todos los veían fuera.

MINUTO 20. "No ha sido fuera de juego". "Penalti". "La verdad es que ha sido". La peña de La Almozara no se pone de acuerdo en la última ocasión de Borja Iglesias que se plantaba solo ante el meta del Rayo.

MINUTO 18: "Qué grandes este árbitro", dicen entre risas algunos de los peñistas después de la entrada de Mikel González

MINUTO 15: Los aficionados no pestañean en estos primer quince minutos.

MINUTO 12: "Este es fuerte, va a aguantar", tras el choque de cabeza de Grippo.

MINUTO 10: "Al Real Zaragoza todavía le falta un poco más. Aún falta precisión en los pases. Se sufrirá", comenta Nerea, una de las peñistas.

MINUTO 5 Un ¡uy! a la primera que ha tenido Borja. "De momento el Real Zaragoza ha salido con muy buen juego si siguen así el 0-2 está asegurado". "Se me ha copiado", sostiene Isabel de fondo.

MINUTO 1 Aplausos y gritos de "vamos Pombo", en el primer acercamiento al área del Rayo del Real Zaragoza

18:00 ARRANCA EL PARTIDO

17:58 2 minutos y la gente ya aposentaba sobre las sillas para un partido que se plantea trepidante entre los aficionados. El calor se siente, incluso entre los más pequeños

Hora de tomar asiento para disfrutar del encuentro #RayoRealZaragoza pic.twitter.com/JfM7jWtmau — Periódico de Aragón (@periodicoaragon) 15 de abril de 2018

17:49 Los nervios se dejan ver a poco más de 10 minutos para el inicio. Los peñistas, ya congregados en las puertas de la peña, esperan con ansia una actuación notable del Real Zaragoza

Nervios de última hora. Hoy es una cita importante #RayoRealZaragoza pic.twitter.com/aWIkEkaWwF — Periódico de Aragón (@periodicoaragon) 15 de abril de 2018

17: 42 11 años de trayectoria de una peña que lleva los colores del zaragocismo impregnado en sus paredes.

11 años cumplidos de la @PAlmozara y el sentimiento zaragocista impregnado en sus paredes desde el día uno pic.twitter.com/2VHT1e4JVg — Periódico de Aragón (@periodicoaragon) 15 de abril de 2018

17:30 Un 0-1, un 0-2 y un 1-2 son los primeros pronósticos en la porra a 30 minutos de comenzar el partido. La más positiva, Isabel, apuesta por un gol de Pombo y otro de Borja Iglesias.

17:28 La cita con el zaragocismo es un momento de hermanamiento entre todos los aficionados. Camareros y chef del restaurante La Cantera dejan un momento sus quehaceres para dejarse embaucar por el sentimiento que ya brota en la peña.

17:16 La apuesta de Natxo González parece ser del agrado de los peñistas. Es un partido donde hay que buscar la contención en las líneas ofensivas y defensivos, salir a jugar y no amedrentarse ante un rival con los mismos objetivos. Juegan C. Álvarez; Benito, Mikel G., Grippo, Lasure; Eguaras, Javi Ros, Zapater, Raúl Guti; Pombo y Borja Iglesias

La alineación ya esta lista y estas son las impresiones de la @PAlmozara pic.twitter.com/FpN7WqhZpA — Periódico de Aragón (@periodicoaragon) 15 de abril de 2018

17:04 Los aficionados de la Peña ya están calentando motores a menos de una hora para el inicio de un partido que se plantea trepidante de principio a fin.

En la @PAlmozara ya se están calentando motores #RayoRealZaragoza pic.twitter.com/XXfQ7xnDsm

— Periódico de Aragón (@periodicoaragon) 15 de abril de 2018

El Real Zaragoza llega a Vallecas con la autoestima en sus niveles más altos de la temporada. La lectura perfecta del esquema que Natxo González diseñó para el derbi frente al Huesca espera que se fotocopie sobre el terreno de juego en el encuentro de esta tarde contra el Rayo Vallecano.

La cima de esa montaña rocosa, donde el Real Zaragoza ha tenido que realizar una recomposición de su juego para que la posibilidad de plantar su bandera en lo más alto de la misma se plantee como una realidad más que como un sueño disparatado. Pero, más allá del esfuerzo sobre el césped, parte del alimento que ha permitido al conjunto blanquillo pasar de un estado famélico a lucir una figura musculada ha sido una afición que, aunque no sea físicamente, también se ha dejado la piel.

Es por ello que hoy va a ser la peña zaragocista de La Almozara a través de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN la que va a ser la protagonista de un partido en el que se puede sellar un boleto más para que esa entrada al templo sagrado llamado Liga Santander se haga efectiva al final de campaña o, por el contrario, seguir peleando para que ese jardín de las Delicias tenga, en el curso que viene, cierto aroma zaragocista: