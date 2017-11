Reacción obligada

Trae el Reus, el equipo que dio brillo y reconocimiento como entrenador a Natxo González y que le abrió las puertas para dirigir al Real Zaragoza, un regalo envenenado para el entrenador vitoriano, que ha visto cómo se le caía su equipo en las últimas semanas, con cinco puntos de 15 y con dos derrotas dolorosas de por medio, en Huesca y sobre todo en Almería. El Zaragoza necesita levantarse y retomar unas sensaciones que fueron positivas a ratos en el comienzo de curso y que ahora ya no lo son. Si no lo logra, si el Reus da forma a su visita llevándose el botín del empate o el de la victoria, la crisis atronará y cuando eso sucede la cuerda en las próximas semanas se puede romper por donde lo hace siempre, por el lado del técnico.

El estruendoso varapalo en Almería trajo una semana de nervios y análisis, unos días donde Lalo Arantegui salió a confirmar su confianza en el técnico. No lo ratificó hasta final de temporada porque ni él ni nadie puede garantizar que Natxo no sea destituido antes. Se sabe que el director deportivo le tiene una fe enorme al preparador vitoriano, que fue su apuesta de confianza, personal y decidida desde que llegó al club en febrero. Pero también está claro que desde el club sí se ve necesario que el equipo reaccione ya, porque es peligrosa la dinámica, mientras que la posibilidad de entrar en descenso en un futuro y el termómetro de la grada de La Romareda si llegan nuevos tropiezos también tendrán su influencia. Por lo que dijo Lalo, Natxo no se juega su puesto hoy. Por lo que sentencia la ley del fútbol, el técnica necesita que su equipo muestre en los próximos encuentros otras sensaciones para evitar oír tambores de cese.

CAMBIOS EN EL ONCE / Así que la reacción es urgente, sin posibilidad de aplazarse, con la necesidad que marcan la clasificación, los paupérrimos datos (18 puntos, a promedio de una permanencia holgada y poco más), la historia y la economía, ya que mejor no volver a pensar en todo lo que implica un descenso a Segunda B. El Zaragoza puede no tener un equipo para ascender con la gorra, pero sí lo tiene para estar cerca del playoff y, si la confianza crece en los últimos meses de Liga, sellar el asalto. Ahora, anda lejísimos de todo eso y, sobre todo, circula en las antípodas de lo que quiere Natxo en sus equipos: la fiabilidad. Es un bloque inconsistente e irregular, pero además con una flojera atrás dramática, incompatible con cualquier equipo que quiera reaccionar y subir puestos: lleva 20 dianas en 15 jornadas y ha encajado ocho en tres partidos en los que, sobre todo, le han hecho muchas ocasiones.

El Zaragoza debe mejorar ahí y lo tiene que hacer sabiendo gestionar su primera gran crisis del curso. Eso es un examen hoy, porque la plantilla, no se olvide, está llena de juventud, de jugadores no muy experimentados en situaciones difíciles. Al menos, Natxo cuenta con todos los futbolistas disponibles y hoy dará la lista. El mal partido en Almería deparará cambios. Parece probable la vuelta de Verdasca al eje en lugar de Grippo y también que Eguaras ocupe sitio en la sala de máquinas junto a Zapater y saque del once a Guti. Papu es más que una opción para buscar la espalda a la defensa del Reus y quizá sea el momento de ver a Vinícius junto a Borja. Ambas cosas traerían la suplencia de Toquero, hasta ahora casi intocable pero de rendimiento muy bajo en las últimas semanas. Mientras, en el lateral derecho la reciente recuperación de Benito, que no está para 90 minutos, le seguirá dejando el sitio de titular a Delmás.

BAJAS EN EL RIVAL / El Reus mantiene con López Garai algunas de las constantes que tenía con Natxo en las tres temporadas pasadas, donde el técnico hizo historia en el club catalán. El nuevo entrenador estuvo a sus órdenes como jugador y conserva líneas de su antecesor, sobre todo en el orden defensivo y en la sobriedad atrás. El Reus encaja muy poco, solo 13 dianas, como el curso pasado, gracias a un gran portero (Badía) y a una sólida defensa que capitanean Olmo y Atienza, aunque ahora es más intenso y menos táctico, además de adelantar más las líneas de presión en el campo.

Sin los lesionados Máyor, Fran Carbia, Juan Domínguez o Querol, este último autor de aquel póker en Palamós ante la Llagostera que entró en la leyenda negra del Zaragoza, y con Miramón y Edgar Hernández, dos jugadores con pasado blanquillo, en el once titular, el enemigo es un mal invitado para necesitar una victoria, ya que solo ha perdido tres partidos en lo que va de Liga. Pero es el que toca y la reacción no puede ser más obligada.