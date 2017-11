Un Real Zaragoza muy blando recibe una dentellada del Valencia

El Real Zaragoza cae gravemente derrotado frente al asedio del Valencia (4-1) en Mestalla. La imagen digna y competitiva que Natxo González había pedido a los suyos fue una ilusión durante casi los noventa minutos, en los que los errores defensivos de los centrales Grippo y Valentín, la mala gestión del centro del campo y la escasa aparición de la delantera a las líneas defensivas valencianas fueron la tónica general de un partido con el que el cuadro blanquillo no dio abasto para poner fin a las internadas del cuadro valenciano. Con el 6-1 global, el Real Zaragoza pone punto y final a la competición mientras que el Valencia ya espera a su rival en los octavos de final de la Copa.

La apuesta del técnico vitoriano, plagada de caras no habituales en once, donde destacaba la del debutante David Vicente, no pudo ni supo contener el vendaval encabezado por la pareja valencianista de Zaza y Santi Mina. El italiano fue un auténtico dolor de muelas para la defensa zaragocista y en especial para el meta Alvaro Ratón que, aunque consiguió que el delantero se fuera a casa sin marcar, no pudo impedir que su compañero de faenas Santi Mina firmara un doblete y Róber Ibáñez y Vezo se hicieran con un tanto. Pombo hizo el gol de honor para que el Zaragoza se fuera de Mestalla con una sensación menos amarga.

El Real Zaragoza solo duró los primeros minutos de la primera mitad. Vinícius, como hombre adelantado, presionaba a los defensas del Valencia, para disparar en más de una ocasión a la meta de Domenech. No obstante, este inicio ofensivo se fue debilitando mientras corría el reloj. En el 20, Pereira probaba los puños de Ratón a disparo lejano, pero fue en el 28 cuando las internadas por la banda del Valencia dieron sus frutos, no sin la ayuda de Grippo: el defensa cometió un error en el despeje más propio de un aficionado que de un futbolista de carrera propiciando una gran contra de Zaza que, en un gesto de amabilidad, cedió el balón a Santi Mina y este marcó a placer.

Con el 1-0 en el luminoso se llegó al descanso y con él a la segunda mitad sin ningún cambio en la formación. El Real Zaragoza se iba desinflando y ese intento de juego en la medular quedaba totalmente dilapidado por un Valencia que metió un ritmo más alto al encuentro; una sexta marcha que la zaga zaragocista no supo cómo asumir.

En el 50, Grippo volvió a protagonizar el segundo error de la noche, regalando el balón a Zaza que, tras regatear a Álvaro Ratón, acababa por lanzar el balón al lateral de la red. Este preámbulo del 2-0 se materializaría en el 58 cuando de nuevo el delantero italiano fusiló desde la frontal provocando la estirada de Ratón. El esférico cayó en los pies de Mina que, tras dejar recortar con suma sencillez a Valentín y de nuevo a Grippo, marcaba el segundo.

A partir de ahí, el Zaragoza perdió totalmente el control del partido. Las contras del Valencia se sucedían minuto tras minuto, y aunque Natxo intentó poner solución al asunto retirando al fallón suizo y dando entrada a Zalaya, sacando del césped al debutante Vicente y dando paso a Delmás, y sustituyendo a un desaparecido Vinícuis por Raí, la segunda parte ya era totalmente de Valencia.

Cada disparo parecía un gol, cada arranque una ocasión para que los valencianistas engordaran el marcador. Finalmente, Rober Ibáñez y Bezo ponían punto y final a una eliminatoria en la que aún hubo tiempo para que Pombo en el 87, tras un gran centro de Javi Ros, endulzara de forma mínima una derrota bastante amarga.

El Real Zaragoza se baja así del tren de la Copa con un doloroso e hiriente 6-1 global. El fútbol descafeinado sin eficacia tanto en el plano defensivo y ofensivo se ha vuelto a ver en un trámite que ha acabado en una derrota sangrante, muy negativa para un equipo falto de moral y de puntos que en menos de 72 horas tiene una nueva cita, esta vez de Liga, frente al Sporting en Gijón.