El Real Zaragoza se conforma con el empate

Minuto 90+3 FINAL DEL PARTIDO con el Reus solicitando un penalti de Lasure sobre Carbonell.

Minuto 90+2 Cristian saca un falta directa de Gus Ledes

Minuto 90+1 Lekic se va y entra Edgar Hernández

Minuto 90 Tres minutos más

Minuto 88 Se consume el partido con un empate insuficiente para el conjunto aragonés

Minuto 87 Papunashvili deja su puesto a Pombo

Minuto 85 Lasure encuentra un pasillo interior pero una vez pisada el área se confunde en el intento de pase a un Borja en posición ilegal

Minuto 84 Atienza se eleva, pica el balón y fuerza un nuevo córner. El Real Zaragoza pierde todos los duelos por arriba, su pesadilla esta noche en Reus

Minuto 83 Córner para el Reus

Minuto 81 Haro se cuela en pared con Lekic y Cristian salva a su equipo con una intervención plana de reflejos

Minuto 79 Tímido lanzamiento de Febas desde fuera del área

Minuto 78 Alex Carbonell entra por Gus Ledes

Minuto 76 De nuevo por el pasillo de Lasure le ha llegado a Lekic una pelota rematada al final al cuerpo de Benito, un tito que iba a puerta.

Minuto 75 El césped se está cargando de agua y provoca imprecisiones y caídas inesperadas de los jugadores. Quizás juegue su papel el cmapo en esta recta final

Minuto 74 Zapater sustituye a Javi Ros, quien no ha hecho un buen partido

Minuto 71 Bajo una lluvia torrencial, el conjunto aragonés pierde pujanza en la posesión, con Natxo que deberá buscar oxígeno

Minuto 67 El Reus ya empieza a calmar el partido como tanto le gusta con un resultado con el que se siente satisfecho. Aun así, en esta segunda parte su jerarquía es mucho mayor que la de un Real Zaragoza desfigurado tácticamente

Minuto 65 Febas entra por Toquero

Minuto 65 Papunashvili lo intenta por enésima vez y Edgar Badía rechaza con apuros

Minuto 64 Tampoco el partido de Borja está resultando suficiente. Olmo le tiene cogida la marca perfectamente

Minuto 63 La medular zaragocista está solo para la carrera y esfuerzos no demasiados productivos. El equipo de Natxo se está dejando llevar

Minuto 60 Fran Carbia sale y entra al campo David Haro

Minuto 59 El Reus tiene el pulso completo del encuentro, con un Lasure muy exigido por su posición, por donde llega el peligro

Minuto 57 Error en cadena de la defensa zaragocista en el despeje de un centro lateral con Lekic preparado para engatillar. El delantero dispara a paclcer pero muy cruzado

Minuto 55 Yoda vuelve a quebrar la contra de Lasure, sufriendo de lo lindo, y su disparo con la derecha se va muy arriba

Minuto 53 Ros, Guti y Papunashvili producen poco esta noche. El centro del campo del Reus se se está imponiendo. Mientras Lekic es un gigante imparable para la defensa zaragocista

Minuto 52 El equipo catalán se ha hecho con el mando. El Real Zaragoza no ha regresado del vestuario

Minuto 50 Borja no saldrá muy feliz de este partido con Papunashvili, quien no ajusta ni elige bien las contras en su último pase

Minuto 49 Ahora, el Reus más en su salsa. Nuevo partido que quizás exija cambios con el paso de los minutos

Minuto 46 GOL DEL REUS. ¿Cómo? Lekic de cabeza tras una jugada en la que ni Lasuren i Guti han estado afortunados en la defensa de la zona izquierda, permitiéndolo todo, sobre todo un centro letal. El ariete ha castigado con un frentazo inalcanzable para Cristian

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE (Llueve en el Nou Camp de Reus y el césped se irá cargando con el paso de los minutos)

Minuto 45 FINAL DE LA PRIMERA PARTE. El gol de Toquero vale su peso en oro. Ha enseñado el camino al Real Zaragoza y ha incomodado a un Reus poco acostumbrado a estos marcadores en su casa. Pendiente de ajustar más las acciones áereas

Minuto 44 Cristian evita que Yoda marque con un disparo a su palo. El argentino hace la estatua y pone su cuerpo de escudo protector para desviar a córner

Minuto 43 Bien Papu en las ayudas defensivas. Bastante mejor que en ataque. Mucha implicación del medipaunta

Minuto 41 Papunashvili lo intenta desde más de treinta metros, aunque con un lanzamiento centrado y si problemas para Badia.

Minuto 40 El Real Zaragoza se entretiene con la pelota y busca una cadena de pases que le haga dominar del partido en la faceta psicológica

Minuto 38 Carbia dispara forzado a centro de Lekic dentro del área y Cristian desvía a córner

Minuto 37 El Reus avanza metros y llegar cerca del área de Cristian Álvarez, pero le puede la ansiedad

Minuto 35 Exceso de pilotaje de Papunashvili, superado por un Olmo más inteligente y fuerte en la disputa

Minuto 33 Lekic vuelve a ganar otro balón por alto, anque esta ocasión bien obstaculizado por Benito

Minuto 31 Lasure le quita el balón con la uña a Yoda, que había ganado la lnea de fondo con mucho peligro

Minuto 30 El equipo catalán no termina de reiniciarse. No esperaba este resultado desfavorable tan pronto y tiene que reinventarse

Minuto 29 Toquero intenta una carrera juvenil pero su marcador le gana en la última zancada

Minuto 25 El Real Zaragoza ha respondido a su apetito goleador cuando actúa como visitante. Le precedía su fama y ha correspondido a ella con el típico tanto del Lehendakari. El escenario, ideal en esto momentos porque el Reus no termina e aclimatarse al encuentro. Por cierto, la decisión de Verdasca enla acción que ha generado el tanto inaugural ha sido tremenda

Minuto 22 Borja exige de nuevo a Edgar Badía con un disparo cruzado que el portero desvía como puede

Minuto 20 GOL DE TOQUERO. El vasco coge un rechace del poste tras una estupenda jugada de Verdasca, que se había filtrado en el área tras combinar con Iglesias para disparar a la madera

Minuto 18 El Reus está dejando patente su superioridad en acciones a balón parado. El Real Zaragoza debería arroparse mucho más en saques de esquina y faltas directas

Minuto 17 Víctor Silva peina el balón y Guti la saca en última instancia

Minuto 17 El fútbol es absolutamente industrial, sin apariciones individuales, con los dos conjuntos fermentando alguna ocasión en el error del rivalbien al contragolpe o ganado las espaldas de las defensas

Minuto 14 No hay un control claro del encuentro: el Real Zaragoza quiere y el Reus halla problemas para construir con fluidez. Un poco de empacho centrocampista

Minuto 10 Conducción larga de Papunashvili, quien al legar a la ventana del área se atropella por el exceso de metros recorridos y algo de precipitación cuando la jugada requería algo de sangre fría

Minuto 9 Primera incorporación de Lasure a pase de Eguaras que el lateral no acierta a finalizar con un buen pase atrás

Minuto 8 Con una asfixia escalonada y programada, el conjunto aragonés deja evolucionar al Reus los primeros metros para atacar al conductor del balón en última instancia y provocar el balón largo o el error. Guerra psicológica

Minuto 4 Lekic confirma el peligro estratégico del Reus con una cabezazo a la salida del primer córner que ha percutado en el cuerpo de Eguaras. Primera ocasión del encuentro para los locales

Minuto 4 El Real Zaragoza espera en su propio campo, en principio cediendo metros y balón al conjunto catalán

Minuto 2 La sociedad de Iglesias y Toquero tuvo buenos días hasta que el vasco entró en la enfermería y en un estado bajo de rendimiento. Papunashvili parte por detrás de ambos delanteros con intención de relacionarse con ellos y producir una numeroso suministro de balones

21.00 COMIENZA EL PARTIDO. Gracias por seguir la emisión en directo del encuentro del Real Zaragoza en Reus

20.16 Así plantea el Reus el partido

20.04 El Real Zaragoza presenta una pequeña pero significativa revolución en el once inicial. Toquero entra en lugar de Pombo y Javi Ros sienta a Zapater. Juegan desde el inicio Cristian Álvarez, Benito, Lasure, Mikel, Verdasca, Eguaras, Guti, Javi Ros, Papunashvili, Toquero y Borja Iglesias. En el banquillo se sientan Ratón, Ángel, Perone, Pombo, Zapater, Febas y Alfaro. Naxho González ha buscado frescura en la alineación en dos posiciones que en principio reclamaban algún cambio. Pombo estaba de caída en los últimos partidos. Lo de Zapater es bastante más discutible.

Después de haber llegado a las highlands del campeonato, con el océano ante sí y la posibilidad de abrazar la aventura de la promoción cuando hace tan sólo tres meses iba a la deriva, no hay vértigo que valga ni enemigo imposible para este Real Zaragoza. Salvo que decida creárselo antes de comenzar la media docena de partidos que le restan para conseguir una meta en absoluto programada que hoy es una realidad por diferentes fenómenos, algunos naturales y otros de insoldable explicación. La cuestión es que las razones y los análisis han pasado a un segundo plano después de cinco años naufragando por Segunda, ahora que el equipo surfea sobre la cresta de la ola buena. El Reus es un equipo que tapia su portería en casa, exprime la eficacia hasta la última gota en ataque y sabe a lo que juega si hay que administrar los resultados, incluido un empate que vería con muy buenos ojos y que suele firmar en su estadio en no pocas ocasiones. Un conjunto como muchos al que hay que respetar, pero al que no se puede confundir ni tratar como a un gigante. Ni mucho menos rubricar con él un pacto de mínima agresión.

Durante demasiado tiempo fue el Real Zaragoza un viajante sin destino en su identidad y su fútbol. Nuevo, joven, con futbolistas superados por la adversidad, la inexperiencia o la sobrevaloración. De la nada y tras un big bang coincidente con la estupenda respuesta de los canteranos en los peores instantes ha creado un bloque aún con fisuras pero propulsado deportiva y anímicamente por los triunfos encadenados. No es una apisonadora, pero actúa como un rodillo fiable, una máquina con las piezas importantes bien engrasadas y el resto procurando chirriar lo menos posible o sumándose a la motorización colectiva. Esta noche juega fuera sin un currículum brillante en los desplazamientos aunque avalado por su apetito goleador (solo el Rayo, líder, ha hecho más tantos a domicilio). Si se lo propone,el Reus tiene muchos motivos para preocuparse por su caja fuerte.

La estrategia tendrá un peso fundamental en este encuentro, dicen. Será para los catalanes, que viven de ello. No del Real Zaragoza, cuya único plan para esta cita debería ser la caza de los tres puntos sin complejos tácticos. Entretenerse en desactivar al adversario en lugar insistir alimentar las virtudes propias y esa corriente a favor puede resultar un error. El triunfo en diferentes versiones ha llevado a la muchachada de Natxho González donde se encuentra y un triunfo en Reus supondría asegurar prácticamente el playoff. En la pizarra, el dibujo está claro: ganar.