El Real Zaragoza se estrella contra un colista que lidera todo el partido

Esta vez sí es culpa del entrenador. Contra un equipo luchador jugadores que toquen y contra un equipo joven, que corren y tocan hay que sacar LUCHADORES con menos toque. Y si, además, jugamos hacia atrás en vez de correr al contragolpe cuando se ha podido y no hacia atrás, no le llegan balones a los delanteros, perdidos entre los defensas. Hoy flojo Guti, muy flojo; flojo Zapa y no ha habido centro del campo porque Buff también se ha asfixiado. Si no le llegan balones suficientes a los delanteros mal lo tenemos. Lo único bueno es que sólo nos falta UN PUNTO para estar salvados. No soñéis despiertos porque de donde no hay no se puede sacar. Febas, sin comentarios, jugador de futbolín (digan lo que digan).