El Real Zaragoza pierde dos puntos

Minuto 90+3 FINAL DEL PARTIDO

Minuto 90+2 Disparo con poca potencia de Álvaro, alejado de la pelota. Badía detiene sin problemas

Minuto 90+1 Soro protagoniza la mejor jugada del partido yéndose por velcocidad y centrando como los viejos extremos para la cabeza de Álvaro, que remata bien pero sin puntería

Minuto 90 Tres minutos más

Minuto 89 No hay forma de que sufra Edgar Badía. El Real Zaragoza no da por mala la igualada en este desplazamiento que pedía, exigía, el triunfo

Minuto 86 Vaz entra por Carbià

Minuto 85 Fran Carbiá no acierta solo frente a Cristian un balón que se le cruza un poco largo. Reclama el jugador penalti sinque lo sea

Minuto 84 Por fin, aunque tarde. Soro entra por Verdasca

Minuto 83 Resulta algo incomprensible que Idiakez mantnega una armadura centrocampsita sobrecargada y sin soluciones por ninguno de sus vértices. James y Ros no están aportando nada

Minuto 81 Amarilla para Grippo por empujón sobre Carbiá

Minuto 81 Mejor interpretación del partido del entrenador del Reus, Xavi Bartolo. Mucho mejor

Minuto 80 El Real Zaragoza sigue sin entender el partido y los rojinegros se van animando con los cambios. El empate sería un resultado muy pobre

Minuto 77 Idiakez quita a Pombo y mete a Álvaro Vázquez

Minuto 74 Pombo se gana a pulso la amarilla. De nuevo por protestar

Minuto 74 Pereira entra por Planas. El Reus se mete más atrás con tres centrales

Minuto 72 Grippo cabecea picando con mucha intención pero Edgar Badía palmea a córner

Minuto 72 Al Real Zaragoza le sobra un centrocampista, en concreto Verdasca. Frente a la ingenuidad ofensiva del Reus y su poca capacidad creativa, habría que limpiar esa zona de carga inútil y buscar futbolistas con más fluidez

Minuto 69 Papunashvili entra por un apagado Buff

Minuto 67 Llega el Reus a balón parado. Demasiado plana su apuesta y de fácil desactivación para la zaga zaragocista

Minuto 66 Rubén entra por Carbonell

Minuto 64 Remata Gual con la izquierda y detiene con apuros Badía. De nuevo recuperación muy arriba

Minuto 63 Se necesita que Idiakez tome alguna decisión. Aún hay tiempo, pero al equipo se le nota empobrecido de recursos suficientes para sortear la defensa nada estupenda de un adversario que sobrevive a duras penas

Minuto 61 El Real Zaragoza echa de menos a algún jugador que se atreva con el lanzamiento lejano. En corto se ha hecho muy previsible

Minuto 58 Mucho dinamismo de Pombo pero sin compañía.- Gual sigue entre las sombras y nadie llega desde atrás, mucho menos un Buff muy irregular

Minuto 57 Curiosa maniobra del Reus situando a Gus Ledes, su jugador con más criterio, como libre para que sus compañeros tengan salida

Minuto 56 Fran Carbiá remata sin querer con la rodilla un balón colgado al segundo palo desde el saque de esquina. Los centrales no alcanza la pelota en su vuelo

Minuto 55 Córner para el Reus

Minuto 54 Buff buscaba la amarilla y la ha encontrado. Mala elección del suizo que le puede suponer un relevo inmediato

Minuto 53 El partido, por decir algo, se juega en exclusiva en el campo del Reus, cuya timidez ofensiva provoca sonrojo

Minuto 51 El Reus le manda regalos y el Real Zaragoza ni los abre. Ros envía mal la pelota para Buff

Minuto 49 Pombo se entretiene con la balón con dos buenas opciones de pase para Buff y Gual a sus costados. El canterano elige muy mal una buena contra

Minuto 46 Empieza el partido con un Reus al que le quema la pelota a la mínina presión zaragocista. Aun así, necesita algo más el equipo aragonés. Puede que la entrada de Soro para romper de forma individual

ARRANCA LA SEGUNDA MITAD

Minuto 45+1 FINAL DE LA PRIMERA PARTE

Minuto 45+1 Grippo se complica en un despeje que anima a Mario Ortiz a intentar el disparo tras recuperar el balón

Minuto 45 La escasas incorporaciones de Benito y Lasure secan en gran parte la posibilidad de sorpresa exterior

Minuto 42 Amarilla para Gus Ledes por cortar una salida de Verdasca. Dura entrada, por detrás

Minuto 41 Pombo se juega la amarilla por protestar un falta que ha cometido. El zaragocista debería medir este tipo de quejas inncesarias

Minuto 39 Testrazo de Catena desde fuera del área que muere blando sobre las manos de Cristian

Minuto 38 Gus Ledes cae sobre la espalda en un salto con Pombo y necesita asistencia médica

Minuto 37 El tiempo pasa y el marcador no se mueve. No obstante, da la impresión del Reus, tarde o temprano, va caer por su propio peso, el de un equipo demasiado afectado por la cantidad de ausencias burocráticas que arrastra su plantilla. Al Real Zargaoza le convendría marcar lo antes posible para dejar el partido muy encaminado hacia la victoria, pero no termina de ajustar su ataque

Minuto 33 Grippo gana un centro por arriba y toca para lucimiento de Edgar Badía

Minuto 30 Dura entrada de Lasure a Juan Domíngez. El arbitro pasa por alto amonestación alguna

Minuto 28 El Reus ha entrado en shock, sin capacidad alguna para sobrepasar su campo con la pelota. Se le nota algo acomplejado frente a un rival que sigue en su empeño de adueñarse poco a poco del encuentro

Minuto 24 Pese al dominio, el Real Zaragoza no termina de decidirse. Espera más el error ajeno que el fallo propio. Y echa de menos a un Marc Gual sacrificado pero por ahora muy ausente

Minuto 22 Falta sobre Pombo en la misma media luna rojinegra. El disparo de Buff pega en la barrera

Minuto 21 Álex Muñoz peina por encima de la portería un saque de falta de Buff

Minuto 19 Pase de Buff a Pombo, quien recibe en fuera de juego

Minuto 17 Buff gana la espalda a la defensa pero le pierde la lentitud y un pase atrás en busca de un compañero que no ha llegado

Minuto 15 El equipo de Idiakez empieza a notar, una vez más, la falta de luz en el centro del campo, con Mario Ortiz muy cerca de Verdasca y la obligación de buscar a James como única salida.

Minuto 12 Javi Ros se muesta hiperactivo en exceso. Se acaba de jugar una cartulina en una entrada a destiempo

Minuto 10 La estrechez de espacios, con las líneas muy apretadas, invita a las imprecisiones de ambos conjuntos

Minuto 7 Juego de regates de Pombo muy cerca del área pequeña con asistencia para Gual, quien también se hipnotiza por la habilidad del canterano y no halla posición de remate

Minuto 6 El encuentro deriva hacia lo físico, con el equipo rojinegro simplificando su juego y anteponiendo el posicionamiento

Minuto 3 Javi Ros se ha metido en un lío considerable intentando sortear a tres jugadores del Reus en una zona delicada. Al final resuelve Grippo con un contundente despeje de cabeza

Minuto 2 Algo de nerviosismo en el Reus, con el Real Zaragoza restando metros al campo para ejercer una presión adelantada. El priemr córner, sin embargo, favorece a los catalanes

19.00 COMIENZA EL PARTIDO

18.51 Las grandes novedades en la citación son Álvaro Vázquez y Alberto Zapater, lo que ofrece para este partido un fondo de armario muy amplio.

18.45 Informa la Ser que las taquillas del campo han sido selladas con silicona para impedir la venta de entradas a aficionados del Real Zaragoza.

Nos lo está contando @joelreche



En el Reus-Zaragoza han puesto lo que parece silicona en las cerraduras de las taquillas y no se pueden vender entradas, no pueden entrar los seguidores maños



Imágenes de @CanalReusEsportpic.twitter.com/R7DM9IC2Tv — Carrusel Deportivo (@carrusel) 25 de agosto de 2018

18.27 Diogo Verdasca continúa en su posición de mediocentro, de la que no se moverá hasta que Zapater entre en juego al cien por cien. La insistencia en Buff, futbolista por quien el club aceptaría una oferta si fuera satisfactoria para ambas partes, cierra de nuevo la titularidad a Soro, un futbolista que permanece en el limbo pese a su calidad. La llegada de Álvaro Vázquez no le beneficia e incluso podría sacarle de las citaciones si el suizo permanece en la plantilla más allá del 31 de agosto.

18.08 El Reus, sin el grueso de la mayoría de sus titulares, también tiene su alineación: Édgar Badía; Bastos, Borja Herrera, Catena, Fran Carbià; Villanueva, Carbonell, Gus, Juan Domínguez, Mario Ortiz y Alfred Planas

18.00 Imanol Idiakez no mueve una sola ficha en el equipo inicial. Confía en los mismos que se impusieron en el debut de Liga al Rayo Majadahonda. El técnico vasco, por lo tanto, pone sobre el tapete contra el Reus a Cristian; Benito, Grippo, Álex Muñoz, Lasure, Verdasca, Buff, James Igbekeme, Javi Ros, Pombo y Marc Gual. En el banco se sientan Ratón, Delmás, Perone, Zapater, Papunashvili, Soro y Álvaro.