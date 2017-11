El Real Zaragoza resiembra dudas con una derrota sonrojante

Minuto 90+3 FINAL DEL PARTIDOÇMinuto 92 Rubén Alcaraz la engancha desde el círculo central y sorprende a Cristian Álvarez por arriba. Tercer gol del Almería sobre un Real Zaragoza sonrojante

Minuto 90 Tres minutos mas

Minuto 87 Entra Corredera por Pozo, otro que se ha lucido

Minuto 84 Oyarzun obliga a la primera intervención comprometida a René, que calienta guantes por fin con un tiro de larga distancia

Minuto 81 Buff y Oyarzun entran por Pombo y Toquero

Minuto 80 2-0 Rubén Alcoraz remata desde fuera del área sin que nadie se interponga. Bajo, raso y potente, su misil se hace imposible para la estirada de Álvarez. Incréible la nueva concesión en un tiro desde la distancia

Minuto 78 Delmás llega de área a área para evitar un remate letal de Fidel, solo en el segundo palo

Minuto 77 Mal saque de banda de Eguaras

Minuto 76 Se va Juan Muñoz, estupendo toda la noche, y entra Hicham

Minuto 75 Grippo se queda colgado en el aire para cabecear, pero su impacto no encuentra puerta

Minuto 74 Amarilla para Owona

Minuto 73 La primera jugada para el recuerdo del equipo aragonés que Pombo, con mucho talento en la penúltimo toque y desborde, desperdicia en la última decisión

Minuto 72 Sigue el Real Zaragoza asfixiándose sin juego exterior. La entrada de Eguaras necesita acompañamiento

Minuto 71 Juan Muñoz cabecea en carrera buscando la escuadra, pero Álvarez vuela para evitar el segundo tanto almeriense

Minuto 70 El Almería entrega metros al Real Zaragoza. Clara trampa

Minuto 66 Fidel intenta una volea con el interior después de que Juan Muñoz haya armado un contragolpe muy peligroso. El exdelantero del Real Zaragoza está jugando un encuentro muy inteligente, sin que Mikel ni Grippo logren ajustar el marcaje sobre el punta

Minuto 64 Se va Guti y entra Eguaras.

Minuto 63 Fidel entra por Gaspar

Minuto 62 Pérdida de Guti tras una mal pase de Febas que provoca una salida toda máquina de Nano, cuyo centro adivina Álvarez

Minuto 61 El conjunto de Natxo González necesita refrescos inmediatos

Minuto 58 Amarilla para Delmás por arrollar a Rubén Alcaraz

Minuto 55 Magnífica jugada individual de Juan Muñoz por la banda, yéndose de Grippo como si fuera un muñeco e intentado la vaselina por encima de un Cristian Álvarez que alcanza a tocar el lanzamiento con la yema de los dedos

Minuto 53 El partido está en el punto exacto donde quiere el Almería, con el resultado a favor y buscando a Pozo y Gaspar como ejecutores de las transiciones a la contra. El Real Zaragoza está viendo pasar el tren en mitad de las vías

Minuto 52 Menos mal que llega Zapater para frenar a Pozo, quien se había ido con un capotazo de Mikel González. Muy sobrado el central en la salida al corte

Minuto 50 A Borja le hacen tres faltas y en la última, el delantero se lleva en su caída al asistente

Minuto 49 Febas y Pombo como si no hubieran llegado al partido. Y Borja Iglesias, como siempre, sin suministro alguno

Minuto 46 El Real Zaragoza sigue defiendo con todos dentro del gallinero y remata Juan Muñoz. Estrategia peculiar y personal en la que insiste Natxo y que perjudica claramente a su equipo. Ve de cara el golpeo pero casi siempre se le anticipan

Minuto 46 Grippo deja el brazo sobre la nuca de Juan Muñoz y se lleva la tarjeta amarilla

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

Minuto 45 FINAL DE LA PRIMERA PARTE

Minuto 43 1-0 Una jugada de estrategia distrae a toda la defensa con Pozo botando la falta en horizontal. Llega el exzaragocista Fran por sorpresa desde atrás y coloca el balón en la escuadra. La permisividad de todos los futbolistas es monumental al no salir a tapar el lanzamiento

Minuto 39 El encuentro se ha achatado. Muy vulgar y con miedos repartidos. Sin control alguno, la pelota ha caído sobre Pozo tras un error último en el despeje de Ángel. El cuerpo de Grippo evita lo peor

Minuto 39 Toquero centra muy pasado un balón para Borja.

Minuto 34 Agresión sin sentido de Rubén sobre Guti, a quien le sacude un golpe en la cabeza sin la pelota de por medio. El árbitro perdona la roja al jugador del Almería

Minuto 33 Pombo, Toquero y Febas, metidos en ejercicios físicos y con poca presencia en el juego con balón

Minuto 32 Juan Muñoz cabecea blando un balón caído el cielo

Minuto 27 Nano se cuela por la izquierda y su centro al área pequeña obliga a Cristian Álvarez a jugarse las costillas y la cabeza. Llegaba Juan Muñoz como un tren y el portero argentino estaba obligado a esa intervención valiente y oportuna

Minuto 26 Buen pase de Zapater para un Toquero en solitario que gestiona hacia Borja. El disparo pega en un defensor

Minuto 24 Guti supera líneas y rivales con decisión y fortuna y acierta con un pase para Borja que le viene alta al goleador. Buen despegue del canterano

Minuto 21 Más fresco de ideas y de intenciones el equipo andaluz, veloz en la anticipación y agresivo

Minuto 18 Remate de cabeza de Owona dentro del área después de que toque el Almería a sus anchas, con un conjunto aragonés hermético, muy metido atrás y contemplativo. Le da está dando alas a un rival cada minuto más vertical

Minuto 15 El Real Zaragoza no termina de dar un paso adelante, algo arrugado y sin ejercer la jerarquía necesaria en la medular. Demasiado previsible en el ataque estático

Minuto 14 El colegiado regala un saque de esquina al Almería

Minuto 10 Las fuerzas están muy equilibradas. El inicio del Real Zaragoza ha tenido algo más de chispa, pero ahora el Almería controla el partido y se despliega con más atrevimiento. Aun así, se le nota muy responsabilizado en algunas acciones, sobre todo las de precisión

Minuto 7 Pozo finaliza en solitario dentro del área una jugada muy elaborada del Almería. Su lanzamiento encuentra el cuerpo de Álvarez. Estaba sin marcaje alguno

Minuto 5 Gaspar amenaza con un contragolpe muy veloz. Llega justo de fuerzas después de tantos metros y su disparo sale muy alto

Minuto 4 En la líneacde res ofensiva, Pombo cae de principio a la izquierda con Toquero a la derecha y Febas flotando por el centro, por detrás de Borja pero saliendo a recoger la pelota.

Minuto 1 Primer córner para el Real Zaragoza. Zapater lo bota muy largo para que Delmás golpea a las manos de René.

21.00 COMIENZA EL PARTIDO

Minuto de silencio por un abonado del Almería

20.15 El Almería sale con René Román; Marco Motta, Owona, Morcillo, Nano; Mandi, Alcaraz, Fran Rodríguez, Gaspar, Pozo y Juan Muñoz. Para los cambios, Fran Fernández se reserva a Fernando, Trujillo, Javi Álamo, Nauzet Alemán, Fidel, Hicham y Álex Corredera.

20.08 Natxo González toma dos cesiones importantes en el once que se enfrentará dentro de una hora al Almería. Recupera a Pombo después de leerle, con premeditación y alevosía, la cartilla en público, y da el mando del equipo a Guti y Zapater en el mediocentro, dejando fuera a Eguaras aparcando de momento el trivote. El Real Zargaoza arrancará el partiod de los Juegos del Mediterráneo con un 1-4-2-3-1 y con los siguientes futbolistas: Cristian Álvarez, Delmás, Mikel González, Grippo, Ángel, Zapater, Guti, Toquero, Febas, Pombo y Borja Iglesias. En el banquillo se sientan: Ratón, Valentín, Oyarzun, Eguaras, Ros, Buff y Vinícius

Primero fueron las buenas sensaciones sin resultados, después ni unos y otros y el pasado fin de semana llegó el resultado y volaron en parte las buenas vibraciones. Ahora, la tendencia apunta a que Natxo González tiene que dar con la tecla, sobre todo con la defensiva, un déficit que sigue haciendo que el Real Zaragoza desafine como equipo hecho y derecho. La victoria frente al Rayo, muy superior con el balón en los pies pero en absoluto merecedor de los tres puntos por sus concesiones en las áreas, ha permitido respirar a un conjunto aragonés impredecible que últimamente necesita dos goles o más para empatar o puntuar. Se ha conseguido reducir el número de ocasiones de los adversarios sin bajar la persiana por completo en acciones puntuales, y por esa fisura de concentración se fuga la fiabilidad.

Localizado el gato, ahora toca ponerle el cascabel contra el Almería (21.00), un enemigo que acaba de destituir a su entrenador, Ramis, después de ocho jornadas sin vencer, en las que únicamente ha sumado dos empates y ha marcado un gol. Para poner remedio a esa atroz caída a los infiernos, el club abdaluz ha contratado a Lucas Alcaraz un veterano de guerra (23 años consecutivos en activo) que verá este encuentro desde la grada antes de ponerse manos a la obra. De forma interina, esta noche se sentará en el banquillo Fran Fernández, técnico del filial.

El Real Zaragoza ha esquivado la crisis y el Almería cabalga desbocado sobre ella desde que descendiera de Primera. Ambos aparecen siempre entre los clubes ha tener en cuenta de cara al ascenso para, con el transcurso de la competición, desvanecerse sus candidaturas por diferentes motivos. Hoy interpretan de nuevo otro capítulo de ese paralelismo de frustraciones aunque con sus matices correspondientes: los aragoneses en busca de un triunfo que refuerce su sistema de seguridad y su crédito y los andaluces, con más potencial económico, forzados a dar el primer volantazo a un destino que les condena a lo peor. La gestión de la ansiedad jugará desde el principio.

El Almería, al igual que el Córdoba, sabe qué hacer con la pelota y disponde de futbolistas con un manejo muy aseado del balón. Sin embargo, no cuaja como bloque y se derrumba por completo con el marcador en contra. Ofrece así minutos brillantes hasta que se produce el cataclismo. El Real Zaragoza, si se adueña de una vez del partido desde el primer minuto, se apropiará del mando deportivo y psicológico. En el caso de arrugarse, dudar o distrarse en acciones a balón parado, tendrá ante sí un grave problema.

La cita es de gruesa corteza, nada cómoda pese a su apariencia. A Natxo, que no parece descontento con los números en función a su hoja particular de ruta, se le piden con cierta urgencia las habilidades de Beethoven o Keith Emerson frente al piano táctico. Sus decisiones convencen a unos y desesperan a otros en ese tobogán de contrastes entre lo cambia el Real Zaragoza de un día a otro. Está por descubrir todavía si se sienta frente a un piano o ante un organillo porque sus jugadores, muy dependiente de la inspiración de los solistas, tampoco han regalado un concierto redondo precisamente.

Está por ver si Guti forma pareja con Zapater o no. Es importante este detalle porque el canterano pierde una buena cantidad de prestaciones cuando actúa de volante o falso mediapunta. En el centro del campo, como siempre, se dirán cosas, y Guti debería hablar desde el púlpito para tranquilidad de una defensa cuyo eje lo formarán Mikel González y Grippo, la mejor asociación posible en esa parcela, con Delmás y Ángel en los flancos. Si se suma Eguaras a la medular, las posiciones más avanzadas quedarán para Febas, Toquero y Borja. Si no es así, Pombo tendría su opción de regresar al once después de la llamada al orden de su entrenador, que reclama de una vez por todas un talento más sacrificado.

El partido es para ganarlo con o sin música estratégica. Una cita que exige más arrojo y decisión que dibujos en la pizarra. También que el Real Zaragoza cierre su puerta al entrar al partido para salir por la de una victoria que sonaría a música celestial.