El Real Zaragoza se va de vacaciones antes de comenzar el partido

Minuto 90+4 Tarjeta para Mata y FINAL DEL PARTIDO

Minuto 90+2 Salvador noacierta en el remate final después de una buena intervención de Cristian

Minuto 90+1 Febas juega su partido, lento en una clara acción de ataque

Minuto 90 Se va Óscar Plano y entra Salvador. Cuatro minutos más de juego

Minuto 87 El Valladolid sigue jugando con fuego, sin defender su ventaja y arriesgando en busca de un gol más. El partido ha enloquecido

Minuto 86 Cotán entra por Toni

Minuto 85 Disparo de Febas a ninguna parte después de haber ganado la zona central para un tiro claro. Amaril,la para Febas por protestar

Minuto 84 Córner favorable para el Valladolid

Minuto 81 Amarilla para Guti

Minuto 80 Borja Iglesias no llega a una asistencia muy ventajosa de Toquero

Minuto 78 Penalti a favor del Real Zaragoza. Kiko Olivas derriba a Borja, quien deja la diferencia en la mínima 3-2.

Minuto 75 Masip se luce ante un buen cabezazo de Borja Iglesias

Minuto 74 Toquero entra por Eguaras

Minuto 72 Anuar falla bajo la portería lo que parecía el cuarto tanto local. Contra de libro que se van a suceder en lo que resta de partido

Minuto 71 El encuentro se resume ahora en un Valladolid a sus anchas y un Real Zaragoza que no sabe por dónde meterlo mano a un rival que le está bailando

Minuto 67 Pablo Hervías a la carrera exigiendo al máximo a Grippo

Minuto 66 Benito pide el cambio a voces. Su rendimiento es lamentable

Minuto 64 Mata se cuela en fuera de juego, una apreciación arbitral discutible

Minuto 63 No hay sustancia ni argumentos en el Real Zaragoza, que va dejando por el camino una gruesa silueta de orfandad y de incapacidad absoluta a nivel individual y colectivo

Minuto 60 Mata cabecea cera del área pequeña a las manos de Cristian

Minuto 59 El Valladolid ha releído el partido y hace crecer el campo a lo ancho, con mayor posesión y haciendo correr al Real Zaragoza sin opciones de robo

Minuto 55 Mata dándose un festival. Lo tiene todo a favor para lucirse

Minuto 53 Pombo entra por Papunashvili, quien sigue lejos de Zaragoza

Minuto 52 Alberto Benito está cuajando un partido desastroso

Minuto 50 Fuera de juego de Mata con la defensa zaragocista asumiendo ya todos los riesgos

Minuto 48 El Valladolid es un equipo que no interpreta bien su tremenda ventaja. Es a lo único que puede agarrarse un Zaragoza que vuelve a sufrir la salida del equipo pucelano

Minuto 46 Zapàter ha caído mal en un salto de cabeza y se duele de la rodilla

COMIENZA LA SEGUNDA MITAD

El Real Zaragoza se va al descanso después de una primera parte de indigno rendimiento defensivo. Benito, lateral en lugar de Delmás, no ha podido con Mata, protagonista de un Valladolid muy vertical y hambriento, un equipo que lleva varias velocidades más hacia delante. Pese a conocerse su famosa y versátil capacidad atacante, el conjunto aragonés ha sido superado a las primeras de cambio. La lesión de Mikel González, resenttido de la rotura de fibras que sufrió, ha obligado al reajuste de Zapater de central, lugar donde sufre como ha ocurrido en el tercer gol. Borja, aprovechando un error clamoroso de la zaga local, ha acabado con su maldición realizadora. El encuentro anuncia más goles pero el 3-1 es una guillotina sobre la cabeza del Real Zaragoza

Minuto 45 FINAL DE LA PRIMERA PARTE

Minuto 42 El punta termina con su sequía particular y recorta la distancia en el marcador. n absoluto en el campo, por donde su equipo está expuesto a lo peor

Minuto 38 Borja Iglesias caza un error encadenado de la defensa del Valladolid y acorta distancias

Minuto 37 Mata firma el tercero burlando a la defensa con un movimiento de ruptura exquisito. Zapater sale mal parado de un puesto que no le pertenece

Minuto 36 Borja no puede con Kiko Olivas. El delantero

Minuto 35 Se va lesionado Mikel González y entra Guti. Zapater se incrusta de central junto a Grippo. Recomposición a bote pronto

Minuto 34 Amarilla para Papunashvili, que anda algo suelto en las faltas

Minuto 33 Eguaras ha botado dos faltas de broma, a media altura y sin habiltar a nadie

Minuto 32 Óscar Plano le pega abajo, un disparo que ataja Cristian

Minuto 31 Papunashvili se va hacia Masip pero el balón se le hace un ovillo entre las piernas cuando tenía todo a favor para acortar distancias. Muy del georgiano este error

Minuto 30 Hay muy pocos argumentos salvo el cobro de faltas cometido sobre Febas y Papu

Minuto 27 El Real Zaragoza quiere pero se le nota lastrado por los dos goles encajados. El Valladolid se ha retirado en una consciente entrega de metros y pelota

Minuto 22 Buena jugada de Ángel con centro para Vinícius, pero el brasileño dedice entregar sin fortuna a Borja cuando tenía opción clara de disparo

Minuto 20 El juego interior del Real Zaragoza no va darle muchos réditos. Insistir por dentro le hace previsible, como siempre, pero el técnico mantiene un formato imposible para que su equipo afronte una hipotética igualada

Minuto 17 El conjunto de Natxo no logra tomarle el pulso el nuevo partido al que le ha conducido su desidia defensiva

Minuto 15 Balón colgado sobre Borja que atrapa sin problemas Masip

Minuto 14 Un equipo tan sensible y blando se propone ahora no ya una hazaña, sino reponerse para no verse arrollado por un rival que va a cederle emtros para salir al contragolpe. La enorme ventaja con que cuentan los de Pucela le permite manejar el encuentro a su antojo

Minuto 9 La estabilidad defensiva que reclamaba Natxo González la ha desmontado Mata en dos jugadas, con tres minutos de diferencia (3 y 6). Asombrosa la falta de concentración del conjunto aragonés, añiñado en ambas acciones y con Benito en el limbo. El partido se pone imposible

Minuto 6 Mikel González, en otra acción de Mata, marca en propia meta al intentar despejar el tiro del delantero y Pichichi de la categoría

Minuto 3 Primera contra del Valladolid que desnuda la banda de Benito con una cabalgada de Mata, quien cede atrás para la llegada sin opicisón de Anuar. Pega el Valladolid y muy en serio. Golpe tremendo para el Real Zaragoza después de ceder todo el pasillo lateral

Minuto 2 Natxo González ha apostado, al menos en teoría, en buscar al Valladolid sin dejarle que piense. La presión inicial, muy alta, confirma que los jugadores han entendido el mensaje

21.00 COMIENZA EL PARTIDO

20.10 El Valladolid arrancará el partido con Masip, Antoñito, Kiko Olivas, Deivid, Moyano, Borja, Anuar, Hervías, Toni, Óscar Plano y Mata. En el banco se sientan Becerra, Nacho, Calero, Cotán, Gianniotas, Iban Salvador y Villalibre

20.05 Natxo González ha recuperado uno de sus onces titulares para enfrentarse al Valladolid, una alineación más formal que en Albacete en la que destaca la ausencia de Delmás. El técnico ha devuelto a Benito al lateral derecho y a Ángel al izquierdo, y, como se esperaba, la línea de tres por detrás de Borja estará ocupada por Papunashvili, Vinícius y Febas. Zapater vuelve al campo y a la capitanía y Cristian Álvarez recupera su pusto tras cumplir sanción. Para los cambios se quedan Ratón, Delmás, Valentín, Ros, Guti, Pombo y Toquero. Entre los descartados destacan las bajas de Alain y Buff.

El Real Zaragoza está metido en serios problemas, que podrían aumentar si no vence esta noche en Valladolid (21.00). Todo lo que no sea un triunfo le enviaría al parón navideño con las alarmas encendidas, demasiado cerca de la zona de descenso a un solo partido de la clausura de la primera vuelta. La urgencia, sin embargo, no es un aval fiable para un equipo que para ganar necesita dios y ayuda –es decir a Borja Iglesias on fire— y que jamás ha demostrado la entereza competitiva obligatoria para apostar a ciegas por él. A estas alturas del campeonato ha escrito su destino, enfocado por falta de recursos hacía la lucha por sufrir lo menos posible. Además, ocurra lo que ocurra en esta cita, el amplificador de la directiva ha enviado un mensaje inmovilista: no habrá mejoras en la plantilla en el mercado de invierno.

Aquel proyecto a medio plazo de Lalo Arantegui que pretendía construir un bloque y un estilo de la nada para un futuro sin fecha concreta, apenas se sostiene ya en la fe del director deportivo. Posiblemente el entrenador elegido, también haya consumido su crédito. Se pedía paciencia y el Real Zaragoza ha contado con la bendición general hasta que la triste evidencia se ha impuesto por goleada. El grueso de los fichajes, salvo Borja Iglesias pese a su crisis anotadora y Cristian Álvarez, da para vivir al día. Aunque sea el objetivo oficioso, este vestuario no puede establecerse como la base de un porvenir mejor para el que Arantegui tiene apalabrados jugadores.

Por el momento hay que atender a los asuntos terrenales con urgente atención, y el primero es apuntalar la permanencia ganando en primer lugar a otro imprevisible, el Valladolid. Con dios y ayuda. Con Borja Iglesias o un arrebato de Delmás. Así funciona y así va carburar en adelante un Real Zaragona cuyo mayor milagro consiste en subsistir, como bien reza la política de sus dirigentes.