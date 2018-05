Recurso por Delmás y optimismo con Benito

El Zaragoza anunció ayer que va a alegar ante el Comité de Competición por la segunda amarilla que vio Delmás ante el Cádiz por una falta sobre Álvaro. El lateral, que había visto en la primera parte una tarjeta por una clara falta a Bijker, llega a destiempo en esa acción sobre Álvaro, pero antes hay una clara falta sobre Guti y además el propio Álvaro exagera la acción en un balón que ya se le había escapado. Las alegaciones irán acompañadas de una prueba videográfica, aunque es difícil que Competición y después Apelación, si el Zaragoza mantuviera el recurso, quiten esa amarilla. El árbitro la consignó por «derribar a un contrario en la disputa de un balón» y el contacto sí existe, por lo que la segunda amarilla a Delmás ya dependía de la interpretación arbitral y ahí los comités va a ser más que difícil que le quiten la cartulina.

De este modo, todo apunta a que el lateral zaragozano tendrá que cumplir sanción contra el Albacete, si bien las noticias con Alberto Benito son cada día más esperanzadoras. Es verdad que ayer entrenó al margen de los suplentes, pero el esguince de rodilla que sufrió el jueves ya se sabe desde el primer día que es muy leve (casi una elongación) y las esperanzas en que pueda jugar el domingo son muchas, casi todas.

Lo previsto es que mañana o pasado se ejercite con el grupo y, salvo recaída o persistencia de las molestias, Benito podrá jugar ante el conjunto manchego el domingo para ocupar el lateral derecho después de dos partidos seguidos, ante el Sporting por decisión técnica y en el Carranza por lesión, fuera del once. En caso de que al final no pudiera hacerlo, Zapater, como sucedió en el tramo final del duelo frente al Cádiz, sería el que ocuparía el flanco derecho de la zaga.

GRIPPO Y ALFARO / El suizo trabajó ayer ya sobre el césped, realizando cambios de ritmo y esprints y avanza en su recuperación. No llega para el duelo ante el Albacete, pero sí podría hacerlo contra el Valladolid. Se lesionó el 15 de abril y se le diagnosticó una baja de entre cuatro y seis semanas porque en su caso el esguince de rodilla sí fue muy fuerte.

Mientras, en la sesión de ayer, de recuperación para los titulares en Cádiz y más intensa para el resto, ya trabajó con el grupo Alfaro, recuperado de sus molestias en una rodilla. Siguió al margen Alain Oyarzun, con un esguince de tobillo que le hizo ser baja en Cádiz. En todo caso, ni Alfaro ni Alain están contando para Natxo, ya que son descartes casi fijos.

Así, de cara al partido ante el Albacete son bajas ahora mismo Grippo, por lesión y Delmás por sanción y es duda Alain, lo mismo que Benito, aunque hay optimismo con el lateral. No es baja Febas, que tiene cuatro amarillas con la que vio en Cádiz y no cinco, por lo que no cumple sanción. Está, como Buff, apercibido de suspensión.