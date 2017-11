El Reus anestesia a un Real Zaragoza de pesadilla

Minuto 92+3 Delmás se equivoca y concede un córner el el último segundo

Minuto 90+1 Falta por bloqueo de Borja con Toquero solo para rematar

Minuto 90 Tres minutos más

Minuto 89 Grippo ha tenido el gol del triunfo en el saque de la falta. El central se ha lanzado en plancha para rematar el centro de Buff. El balón se va por un suspiro

Minuto 88 Amarilla para Tito por derribar a Borja

Minuto 88 El Real Zaragoza se apaga después de un encuentro que no ha sabido digerir. El Reus le ha secado en su particular centrifugadora

Minuto 85 Se va Haro, después de un gran partido. Entra Tito

Minuto 84 Carbonell ha tenido el gol en un balón colgado con sutileza por Ledes. El jugador, casi en el área pequeña, la peina `para que la pelota se escape cerca del poste

Minuto 83 Cristian envía a córner la falta botada por Gus Ledes

Minuto 82 Falta peligrosa en el lateral derecho del área zaragocista

Minuto 80 Buff, contra el mundo, dispara desde la frontal tras un rechace. Fácil para Badía

Minuto 79 Toquero peina el balón, que cae en las manos de Badía

Minuto 78 Buena y vertical asistencia de Delmás para Buff que el suizo no llega a creerse

Minuto 77 El conjunto aragonés previsible hasta en los cambios. La raza de Toquero queda como última o penúltima opción

Minuto 75 Natxo mete cambios. Doble. Se va Vinícius y entra Toquero. Buff por Papunashivili. Todo un éxito la apuesta por el brasileño y el georgiano, que han pasado desapercibidos por el partido. No ha aportado nada arriba

Minuto 74 Silbidos en la fría y muy vacía Romareda

Minuto 73 El Real Zaragoza ha entrado en coma. Sobrevive porque el Reus no le ha exigido, pero en los últimos minutos las sensaciones son de que el equipo catalán puede marcar en cualquier momento

Minuto 71 Natxo González debe estar añorando su tiempo en el Reus, equipo que cumple sus sueños estratégicos

Minuto 70 Segunda intervención de Lekic dentro del área que el serbio no sabe cómo resolver

Minuto 68 El colegiado señala un fuera de juego que rompía Zapater, con Lekic dispuesto a batir a Cristian Álvarez después de meterse hasta la cocina

Minuto 68 Borja se atreve con todo el campo para adentrarse e el área ya con poco oxígeno y encimado. Dispara alto y lo agradece el público

Minuto 67 Muy interesante y sintomático el movimiento de López Garia sumando dos atacantes. El técnico parece no conformarse con el 0-0 después de haber desgastado a un Real Zaragoza plano, impulsivo pero sin plan

Minuto 65 Lekic en lugra de Juan Cámara. El Reus se atreve con dos delanteros.

Minuto 64 Sinceramente, el encuentro no para que nadie pague por verlo

Minuto 63 El Real Zaragoza le pone corazón pero sin pulso. Cada uno a su aire. Ahora con Zapater empujando y Papunashvili disparando desde lejos. Sin apuros para Badía

Minuto 60 Febas le saca una amarilla a Carbonell

Minuto 60 Entra Víctor Silva y se va Borja Fernández

Minuto 59 El Reus demuestra más argumentos futbolísticos pese a su evidente limitación atacante. Administra muy bien sus otros recursos. No le tiembla el pulso ni el tobillo y ocupa todos los espacios importantes con mucha inteligencia. Vive sin problemas, demasiado tranquilo

Minuto 56 Doble error de Zapater en el pase... El centro del campo zaragocista produce muy poco

Minuto 53 Poca participación de Vinícius para la oportunidad que le ha ofrecido González. Papunashvili va a su bola, prometiendo más que cumpliendo

Minuto 51 Badía de nuevo evita el gol de Borja en una transición muy precisa que el punta finaliza con un zurdazo en carrera que ha encontrado el guante del guardameta

Minuto 50 Las áreas siguen congeladas. Ni uno ni otro ponen el calefactor

Minuto 49 El conjunto catalán ha vuelto del vestuario mucha más metido. Se cree el partido y la victoria, por lo menos no renuncia a jugar con una mirada más profunda. El Real Zaragoza sigue anestesiado, esperando que su rival cometa un error. Improbable

Minuto 46 El Reus amenaza de salida. Pisa el área con peligro

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

Minuto 45+1 FINAL DE LA PRIMERA MITAD

Minuto 45 Un minuto más

Minuto 43 Ángel cuelga sobre la cabeza de Borja, pero el delantero, solo ante Badía, remata blando a las manos del meta

Minuto 40 Se lesiona Mikel González y sale en su lugar Grippo

Minuto 37 Los catalanes cada vez más cómodos con que no ocurra nada. Se esmeran en borrar la pizarra y luego dibujar con la posesión paciente. El Real Zaragoza ha regresado a la ansiedad, corriendo detrás de la pelota y con prisas en el momento que tiene el esférico

Minuto 36 El Reus deja muestra del porqué es un equipo con tan pocos goles recibidos. Duerme al adversario, lo acuna y no comete errores de medio campo hacia atrás. Mucha solidaridad y goteó ofensivo, sin urgencia alguna

Minuto 33 El conjunto aragonés busca puertas para presentarse en el área de su rival, pero el Reus se reorganiza con pulcritud y las cierra sin problemas

Minuto 32 Atienza frena en falta a Febas y recibe la tarjeta amarilla

Minuto 30 Amarilla para Borja Iglesias al defender un balón de espaldas. Saca el brazo bastante

Minuto 29 Edgar Badía mete el puño con fuerza ante un disparo casi terminal de Borja Iglesias. De nuevo el portero se exhibe en otra propuesta de lanzamiento con la derecha de Febas. El Real Zaragoza lo prueba desde cerca y en la distancia. Ha subid mucho su tono atacante, pero enfrente tiene un guardameta sobresaliente hasta el momento

Minuto 25 Saque de esquina favorable para el Real Zaragoza. La acción termina con Vinícius en fuera de juego

Minuto 23 Mikel González y Verdasca tienen mucho trabajo con Edgar Hernández, un delantero con cuerpo que establece peleas desiguales. La defensa debe multiplicarse con este futbolista de notable referencia ofensiva

Minuto 21 Doble córner consecutivo para el Reus. En el segundo, Haro recoge el rechace con potencia aunque sin precisión

Minuto 20 El Real Zaragoza juega con intensidad pero mucho desorden, pendiente casi en exclusiva de Papu y Vinícius, también de algún detalle aislado de Febas

Minuto 17 Vinícius se presenta con movimientos interesantes con y sin balón. No así Verdasca, que se ha personado de extremo casi atropellando a los jugadores de esa parcela

Minuto 15 Ataque de Vinícius, que no halla colaboradores en la contra y decide disparar. Córner al pegar en un defensor

Minuto 14 El Reus reúne a mucha gente en labores defensivas, con criterio táctico para deshacer las acciones a balón parado que propone el equipo aragonés

Minuto 11 Papunashivili remata en fuera de juego después de que Edgar Badía despejara un disparo de Febas, quien se había inventado la diagonal hasta buscarse el espacio para el lanzamiento

Minuto 9 El conjunto de López Garai empieza a tejer con más balón y jugadas, casi siempre con Carbonell por abajo y Edgar Hernández en largo Más trabajado y con menor tenencia a la improvisación. Sabe a lo que juega

Minuto 6 El Reus gana la batalla de la anticipación en el centro de la cancha, más despierto y atento en la búsqueda del balón sin esperas intermedias

Minuto 5 El Real Zaragoza juega sin extremos, como casi siempre, con Febas y Papunashivili personándose por dentro, plan que los catalanes atienden con dobles ayudas

Minuto 2 Y, como no podía ser de otra forma, el Reus intenta meterle cloroformo al partido para intentar que el juego transcurra con menos electricidad

Minuto 1 Sale fogoso y presionando muy arriba el Real Zaragoza. Intimidatorio de principio

20.30 COMIENZA EL PARTIDO

20.00 El Reus sale con Edgar Badia, Olmo, Edgar Hernández, Miguel García, Cámara, Haro, Atienza, Carbonell, Gus Ledes, Borja Fernández y Miramón. En el banquillo se sientan Sillero, Karim Yoda, Iñiguez, Vítor Silva, Guzzo, Campins, Tito y Lekic

19.49 Mueve el equipo Natxo y también el sistema. Jugará por primera vez con dos delanteros al dar la alternativa en la titularidad a Vinícius, quien acompañará a Borja después de una temporada casi testimonial. Papunashivili, otro con pocos minutos de principio, aparece en el once junto al regreso de Eguaras junto a Zapater y a la vuelta de Verdasca alcentro de la defensa, donde se mantiene Mikel González. Destaca que el descartado sea Guti, a quien el técnico había entregado un papel principal en los últimos encuentros. Juegan de inicio: Cristian Álvarez, Delmás, Mikel, Verdasca, Ángel, Zapater, Eguaras, Febas, Papunashvili, Vinícius y Borja Iglesias. En en el banco esperarán su oportunidad Ratón, Benito, Grippo, Pombo, Ros, Buff y Toquero

Cuando las crisis entran por la puerta, los entrenadores saltan por la ventana empujados por amigos y enemigos. Es una escena de la que se ausenta la justicia: el gran fiscal son los resultados por encima de otras apreciaciones. Natxo González, que hoy se mide a su Reus (20.30), se encuentra en mitad de la habitación pese a que esta semana le ratificara su principal valedor, Lalo Arantegui, en una inesperada presencia semanal del director deportivo para rebajar la tensión tras la derrota en Almería. Ambos solicitan larga vida al proyecto a medio plazo y paciencia en un discurso con su razonable lógica futurista. Pero la directiva calla, muy mal síntoma, un silencio común en un club que, motorizado por algunos personajes de gatillo fácil y carnet de entrenador sellado por ellos mismos, no destaca por hacer rehenes en el banquillo.

El técnico, dice, se ha metido en su consulta médica durante los días posteriores a la tormenta del Juego de los Mediterráneos hasta "encontrar el diagnóstico" a los problemas de su equipo y las soluciones que debe aplicar. La operación no es a corazón abierto todavía, pero en este tipo de tesituras, ya se sabe, el cirujano interviene al paciente con una pistola en la sien. Ha necesitado 16 jornadas para, supuestamente, dar con la vacuna. Mientras, Natxo y Lalo se han ocupado con puntual armonía en recordar que este equipo es joven, muy nuevo, y que crecerá con el tiempo... Que nada es negro o blanco, que existen matices grises, una teoría cromática que siempre sale a relucir cuando uno se siente presionado. En la cúpula llevan otro reloj y aunque conocen muy bien el gris después de cuatro temporadas de terrible gestión deportiva, un traspié frente al Reus haría, como mínimo, que la ventana de la destitución se abriera a uno o dos partidos más de absoluta confianza. Con visita a El Molinón y partido en La Romareda frente al Cádiz.

El encuentro es una bomba por mucho que se presente como uno más. ¿Qué sacará Natxo de la chistera para frenar la caída del Real Zaragoza? Después de reconocer que sus futbolistas no compiten bien, algo público desde hace mucho, y que aquellos minutos aislados de inspiración y nombre propios hayan pasado a peor en un equipo que no domina su área ni el control del juego, el técnico parece estar dispuesto a darle otra vuelta al método que le ha fallado. La novedad más importante podría estar en la presencia de Vinícius junto a Borja, una apuesta por dos delanteros a la que Natxo jamás recurriría si no fuera por la necesidad de ofrecer algo distinto. El regreso a la sociedad Zapater-Eguaras en la sala de máquinas tampoco le enamora, pero es la pareja que menos chirría...

El problema no es el entrenador. El problema reside en esa insana o errónea hipótesis de que el Real Zaragoza es mucho más de lo que aparenta, una teoría desprestigiada por los resultados, que no siempre mienten como se quiere hacer creer. Una idea que comparten no sólo los responsables deportivos y la plantilla, sino los dirigentes e incluso parte de una afición subyugada por un par de buenos partidos. El Reus, muy duro de pelar, llega para hacer estallar la burbuja, aunque perfectamente podría salir esquilado del Municipal. No hay término medio, señal de ausencia de fiabilidad. En cualquier caso, la victoria no puede esperar más. Y no, no está en la pizarra. Los futbolistas son el as en la manga de Natxo González. El truco siempre visible.