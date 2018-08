Revolcón de Primera

esto es solo el principio la que nos espera nos gana un grande como el leganes los demas los ganaremos como no son tan buenos como el leganes señores donde vamos asi a 1 ni de coña no hay nivel para jugar en 2 si me dicen en 2b somos los mejores pero para 2 y subir a 1 es que estamos de cachondeo asi no vamos a ningun sitio y encima donde estan los delanteros que necesitamos vendran? cuando acabe la liga señor lalo?