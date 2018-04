La Romareda vale por tres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Fundamental que la Romareda ruja y lleve en volandas al equipo, sobre todo ante sporting y Valladolid, hay que ganar 10 puntos para entrar en play off por que el ascenso directo a 7 puntos es imposible ya, por tanto quedan 5 partidos en casa, jugando el play off, donde hay que demostrar que es esta afición. Lo mejor será subir como sea por que el año que viene bajan tres cocos Málaga, Las Palmas y Depor y pueden subir equipos como Mallorca, Elche, Real Murcia, Racing o Cartagena. Lo que quiere decir que será mucho más complicado subir., casi una quimera, así que empezando en Reus nos jugamos el ser o no ser de este equipo.