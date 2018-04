Ros reconoce que el partido ante el Huesca 'apetece e ilusiona'

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

POR FAVOR ROS NO, otro partido de este jugador y seguiremos jugando con 10 no esta preparado ni fisica, ni mentalmente ni futbolisticamente, por favor señor entrenador, el sufrimiento de este jugador cada vez que sale es una pena, lo siento pero en el zaragoza este jugador ni hace ni deja, ASI QUE CONTRA EL HUESCA NO DEMOS VENTAJAS, ya vale.